El Hércules considera que la Generalitat está siendo injusta con él. La nueva reglamentación anticovid que entró en vigor el pasado martes en la Comunidad y estará vigente, en principio, hasta el 27 de septiembre, hace distinción entre equipos inscritos en ligas profesionales y el resto a pesar de que, a juicio, de la entidad blanquiazul, las probabilidades de contagio de los aficionados no dependen de la categoría en la que militen sus equipos.

Por eso, esta mañana, los responsables de la SAD propiedad de la familia Ortiz han enviado un escrito al Consell para reclamarle formalmente que le permita duplicar el aforo, que después de la aplicación del nuevo pliego de condiciones, se elevaba a 5.000, solo mil más que con la normativa anterior. El Hércules cree que tiene derecho, según sus alegaciones, a disponer, como mínimo, de 10.000 localidades dentro del estadio, o lo que es lo mismo, un 30% del aforo real de su estadio.

La exigencia documental del equipo de la capital, siendo ambiciosa vistos los precedentes (hasta ahora, la conselleria nunca ha atendido a las reivindicaciones blanquiazules) sigue estando lejos del 60% que se ha permitido ya en los estadios de Primera y Segunda o el 40% dentro de los pabellones de los clubes de la ACB.

El Hércules espera que Sanidad sea sensible a su petición y le dé permiso para poder hacer uso de los diez mil asientos en su siguiente encuentro en casa, el sábado 18 de septiembre, contra el Mar Menor, equipo del que se espera pueda arrastrar seguidores consigo debido a la proximidad geográfica. Si la cartera que dirige Ana Barceló no es sensible a la demanda blanquiazul, será improbable que se pueda vender entradas al público, ya que el número de abonados del Hércules ya ha superado los 4.000 a una semana del inicio de ese partido de Liga.

En su escrito, la entidad alicantina denuncia que, en virtud de la Resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública del 6 de septiembre de 2021, «a escasos 25 kolómetros de distancia, otro club de la provincia de Alicante (sin mencionar explícitamente al Elche) podrá albergar en su estadio 20.000 espectadores teniendo un aforo total de 33.732, frente a los 5.000 autorizados que podrá acoger en el estadio José Rico Pérez, teniendo un aforo total de 28.894 espectadores».

Con ese argumento, la SAD propiedad de la familia Ortiz concluye: «rogamos que tengan en consideración la presente solicitud de autorización de aumento de aforo, ya que las medidas aplicadas en dicha resolución dejan desamparado a nuestro club a nivel social, deportivo y económico frente a los equipos que militan en la Liga de Fútbol Profesional».