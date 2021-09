El doble mérito de Sergio Mora

Defensivamente, el equipo actúa con solvencia pese a haber encajado en los tres encuentros (en circunstancias muy especiales), pero ofensivamente todavía necesita exponer más pólvora. Raúl González ha demostrado una lucha interminable en los tres partidos, pero el gol aún no ha llegado para el delantero alicantino.

El técnico del Hércules ha dotado a la plantilla de un espíritu ganador, nada fácil de conseguir después de venir de un descenso a la cuarta categoría. Es, para empezar, el gran logro de Mora, algo que la grada del Rico Pérez reconoció desde el primer día. Es la premisa para empezar a trabajar en busca de objetivos ambiciosos.

Pero el aspecto que más llama la atención es la habilidad del preparador blanquiazul para haber conjuntado en el campo a una plantilla prácticamente nueva respecto a la pasada temporada. De los 16 jugadores que actuaron el pasado sábado ante el Mar Menor, tan solo Álex Martínez y Adri López (que no jugaba el año pasado) estaban el año pasado (sin contar los canteranos Nico y Sergi Molina). Un gran trabajo del entrenador madrileño porque la tarea no se presumía sencilla y ha sabido llevar su teoría a la práctica en muy poco tiempo. Se trata de la primera experiencia de Mora como primer entrenador tras haber trabajado como ayudante de Bordalás del que sin duda se ha llevado numerosas lecciones que hacen del Hércules un rival muy difícil de batir que no da nada por perdido. El técnico ha conseguido con su juego despertar el herculanismo después del varapalo que supuso para la afición el descenso de categoría. Su discurso y filosofía ha calado muy pronto en los jugadores, que tienen muy claro lo que tienen que hacer en cada situación. De momento, todo marcha por el camino correcto con un gran arranque y con la enfermería vacía, fundamental para que el equipo pueda desplegar toda su potencialidad.