La resiembra del Rico Pérez le privó de ser sede en la Copa

El resto del público deberá desembolsar 15 euros por una butaca detrás de sendas porterías y 20 por los asientos paralelos a las bandas.

La adquisicón se puede realizar a través de la web del CFI Alicante (alicante.deporges.com) o físicamente en varios puntos de la ciudad: las taquillas del pabellón Pitiu Rochel (lunes, de 9.30 a 13.30 horas, y martes, de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas); en las oficinas del Intercity SAD, situadas en la calle México 20, planta 5ª, edificio Marsamar (de 12 a 18 horas); y también en las taquillas de El Collao (lunes, martes y miércoles, de 10 h a 14 horas y de 18 a a 20 horas. El público en general puede comprar su boleto en la taquilla del campo alcoyanista el mismo día del choque de las seis de la tarde u online, desde este mismo mediodía.

No hay polémica. El José Rico Pérez se desestimó como posible sede para albergar el encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey, el que medirá al CFI Alicante con el Real Betis el miércoles que viene, por encontrarse en la fase final de su proceso de resiembra. El estadio que gestiona el Hércules y es propiedad del IVF no está en condiciones de acoger un partido de élite, televisado, ya que no reúne las condiciones mínimas que exigen los técnicos de la Real Federación Española de Fútbol.

Después de que los peritos enviados por la RFEF a la capital para evaluar el campo de Villafranqueza rechazaran la Ciudad Deportiva Antonio Solana como escenario del choque, el director ejecutivo del Intercity, Toni Gallego, acompañado por el concejal de Deportes, José Luis Berenguer, se puso en contacto con el director general del Hércules, Carlos Parodi.

En la conversación telefónica que mantuvieron ambos dirigentes, quedó claro que el terreno de juego del coliseo blanquiazul no se hallaba en condiciones, dado que se encontraba inmerso en el tramo final de su resiembra, que se interrumpió forzosamente para poder recibir al Murcia el pasado domingo.

El servicio de mantenimiento de las instalaciones logró, en tiempo récord (apenas dos semanas) presentar una superficie que cumpliera los requisitos mínimos para que se disputara sobre ella un envite de la cuarta categoría del fútbol español. Tras el triunfo del Hércules, el equipo que dirige Alejandro Just procedió a reacondicionar las parcelas más dañadas durante el duelo de rivalidad, a añadir las semillas necesarias para cubrir con ellas toda la superficie y a cubrir con lonas especiales l totalidad del perímetro para potenciar el brote de la hierba, un ciclo que se completará el 4 de diciembre, sábado, en la víspera de la visita del Águilas.

Hasta entonces, el equipo de Sergio Mora no hará uso de la infraestructura y entrenará en Fontcalent. Parodi se lo explicó todo a Gallego, aportando pruebas gráficas, y el CEO del Intercity entendió que ya no era necesario hacer perder el tiempo a los técnicos de la RFEF inspeccionando el Rico Pérez después de que estos hubieran desestimado Villafranqueza por idéntico motivo, por el mal estado del césped, que también está siendo sustituido, aunque no de manera muy diligente. La concesionaria municipal que se encarga de la conservación de la instalación municipal inició este proceso de cambio de superficie a mediados de septiembre y todavía sigue coleando tras un primer intento fallido.

Autobuses gratis para llevar a los aficionados celestes hasta El Collao

Los portadores del carné de simpatizante del CFI Alicante y los del Intercity dispondrán de traslado en autobús gratuito hasta el estadio de El Collao para presenciar el encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey que se disputará allí el miércoles, 1 de noviembre, a las 21 horas, y que medirá al equipo de la capital con el Real Betis de Sevilla. La directiva del club negro, matriz del conjunto celeste, sufragará el gasto del traslado para garantizar con ello la presencia de hinchas alicantinistas en las gradas del campo del Deportivo. Para subirse al autocar solo será necesario presentar el carné de simpatizante de cualquiera de los dos clubes. El viaje también incluye el regreso.