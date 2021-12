Miriam Blasco (Valladolid, 1963) ha sido presentada esta mañana como embajadora del Centenario del Hércules CF en la avenida que lleva su nombre en el Cabo de las Huertas. Íntimamente ligada a Alicante desde los 80, llegó a la ciudad para prepararse, junto con su entrenador, Sergio Cardell, para los Juegos Olímpicos.

En Barcelona 92 pasó a la historia como la primera deportista española en conseguir una medalla olímpica. Se colgó el oro en judo y le abrió la puerta al resto de competidoras que siguieron su estela un deporte que la tiene a ella como referente absoluto.

"Me sorprendió que me llamaran, pero, al mismo tiempo, pensé qué suerte y qué honor. Me dio mucha satisfacción y mucha alegría que unieran mi nombre al de todo un símbolo de la ciudad y de la sociedad alicantina. Me pareció algo muy bonito, es un orgullo para mí", ha confesado la judoca, que pasado mañana cumple años.

"Soy la primera embajadora que no es futbolista y soy la primera mujer, así que también es un gesto bonito. Es algo especial y simbólico", agradecía Miriam Blasco, que se convierte en la quinta designada de una nómina de 100 personalidades que integrarán la embajada del Hércules tas Paquito Escudero, Kustudic, Hervás y Chechu Flores.