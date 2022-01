Primera defensa del liderato

Vuelve la Liga... por segunda vez. El Hércules inicia esta tarde en Granada (16 horas, YouTube) la segunda vuelta del campeonato. Lo hace sin tres de sus hombres importantes: Carlos David (sancionado), Raúl González y Álex Martínez, ambos de baja médica. Será el primer partido que se pierda el delantero alicantino –que había participado hasta ahora en todos los encuentros del Hércules–, y el tercero del lateral, que ya estuvo fuera del equipo en dos ocasiones en la primera vuelta. Tampoco se subió al autocar Sergio Mora. Su lugar en el banquillo lo ocupará hoy su ayudante, Sergio Pelegrín.

La agitación provocada por el coronavirus, aunque no hay parte médico oficial que ratifique la causas de las bajas, no provoca un cambio radical en la estructura del equipo. Pedro García ocupará el flanco izquierdo de la defensa y, por delante de él, debutará Borja Galán, que ha completado la semana de trabajo a un excelente nivel y apunta a la titular en la Ciudad Deportiva nazarí, en la que cerca de 200 herculanos arroparán al equipo desde la grada.

El resto del bloque, con Bikoro ya en octavos de la Copa de África, no se mueve. Mario Ortiz volverá a suplir al mediocentro guineano formando pareja con César Moreno. El sistema no varía. Diego Jiménez sustituirá a Carlos David en el centro de la defensa y José Fernández tapará la banda derecha. El resto, inamovible, con Javier «Toro» Acuña esperando su momento en la segunda parte.

Contener el ataque granadista, ensuciar su salida de balón, será clave para frenar a un conjunto plagado de talento joven al que le gusta controlar los partidos a través de la posesión. En ese escenario, el 4-4-2 compacto del Hércules tiene que serlo más que habitualmente, dado que delante hay un rival que se mueve bien arriba, con velocidad, algo que, a veces, le lleva a cometer errores de entrega que los blanquiazules deben saber castigar con sus contragolpes.

Ni el equipo de Rubén Torrecilla ni el Pelegrín (hoy) son los mismos de la jornada inaugural del curso, la que terminó con un empate tras la expulsión de Carlos David minutos antes del tanto de Eu Gutiérrez que igualó la contienda. La defensa del liderato en vísperas de gran duelo frente al Intercity tiene relevancia. Puntuar esta tarde en la ciudad de la Alhambra permitirá encarar el protoderbi sin el tremendismo infeccioso que contagia los proyectos inflamables.

El cuadro andaluz solo ha ganado un partido como local este curso. Fue contra el Puertollano, en la jornada 8. Delante tendrá al Hércules, el mejor visitante con seis triunfos a domicilio. A pesar de la desigualdad aparente, los nazaríes han mantenido una uniformidad regular de resultados que le ha permitido acercarse a la zona de promoción, de la que ahora le separan cuatro puntos.

Su principal baza goleadora es Sergio Barcia. El central vigués, capitán del equipo, ha logrado cinco tantos, solo uno menos que Aketxe, máximo realizador blanquiazul. El Recreativo Granada no ha hecho públicos los resultados de sus test anticovid.

SERGIO PELEGRÍN «El covid afecta a todos los equipos, no vale como excusa»

Sergio Pelegrín ejercerá como primer entrenador esta tarde en la Ciudad Deportiva del Granada CF. Suplirá a Sergio Mora, de baja, en principio, por coronavirus, aunque no se ha hecho oficial el diagnóstico de las pruebas. El ayudante del técnico madrileño cree que ómicron no sirve como excusa en la reanudación de la competición. «Es algo que sufren todos los equipos. Formaremos un once competitivo», indicó el excapitán del Elche. De su rival de hoy, explicó que se trata de un bloque «dinámico y algo desordenado en ataque, aunque tienen gran calidad y un cuerpo técnico excepcional», sustanció Pelegrín.