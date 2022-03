Guerra de estilos

Misma generación, mismo oficio, distinta percepción. Apenas seis años separan a José Juan Romero (48) y a Sergio Mora (42). Los dos hablan desde la pausa, el ordenamiento mesurado de las palabras, buscando significados creíbles, entendibles, asumibles por sus jugadores. Pertenecen a una hornada de entrenadores que salda cuentas de puertas para adentro, que no se sienten nunca más importantes que sus futbolistas, que no pierden el tiempo en las salas de prensa discutiendo con los periodistas ni los errores ni los aciertos. Responden educadamente y, solo cuando de verdad creen que es útil para la causa colectiva, avivan alguna polémica de corto alcance. Antes, nunca.

El domingo vuelven a enfrentarse no solo ellos o sus equipos, también dos maneras de entender el juego, dos corrientes ideológicas, la de quienes sostienen que si tienes el control espacial, la pelota puede estar en segundo plano; y la de los que consideran la posesión un valor irrenunciable, el camino más corto hacia el gol.

Desde fuera, para el espectador medio, puede parecer más valiosa la que sublima José Juan Romero porque resulta más hermosa, más vibrante, más apabullante cuando sale bien. Sin embargo, para aquellos que necesitan garantizar resultados por contrato en una disciplina tan azarosa, dominar el espacio es lo prioritario. «Si no te hacen goles, es más fácil que ganes», piensan unos. «Si no arriesgas, no ganarás», todos los demás, que son muy pocos, cada vez menos en un gremio que se cobra víctimas sin miramientos.

El Hércules no le ha ganado este curso al Eldense, ni en la pretemporada (únicamente perdió ese partido preparatorio) ni en la primera vuelta. Pudo hacerlo en el Pepico Amat, pero un error infantil atrás se lo impidió, uno de tantos que han arruinado el despegue blanquiazul.

«Venimos de una semana dura, pero tengo que ver la botella medio llena. El partido del domingo es importantísimo para asegurar la promoción. Perder contra La Nucía y el Intercity ha hecho mella en el equipo, pero el giro anímico que necesitamos lo dan los triunfos», advierte Mora, que no se mueve un ápice de su defensa de ir partido a partido, de no pensar más allá. Acuña, que se estrenó como goleador tras más de ocho meses lesionados frente al Eldense, dijo el miércoles que ve al Hércules capacitado para ganar las ocho jornadas que restan. El técnico respeta su opinión, pero... «Si lo dice será porque sus compañeros se lo han transmitido y le han dado motivos para creerlo. Pero para encadenar una buena racha, antes hay que ganar el primer partido», sostiene.

Para Romero, adicto al fútbol, apasionado de su historia, el derbi del domingo es especial. «El respeto por el Hércules se lo ha ganado él a través de su historia, no se lo regala nadie. El domingo vamos a jugar en la catedral de la categoría. Es un espectáculo poder jugar en el Rico Pérez. La ambición por ganar será la misma de siempre, pero el recuerdo que guardemos de haber jugado en ese estadio será más bonito que en cualquier otro desplazamiento, subraya antes de matizar: «Si saltas al campo en Alicante pensando que te estás enfrentando al Hércules en el Rico Pérez ya sales perdiendo. Tenemos que ser capaces de aislarnos de ese peso histórico. Por eso ellos son tan fuertes en su estadio. Tenemos que salir con la mente abierta creyéndonos que jugamos contra un igual y, a partir de ahí, que el fútbol decida».

Los dos técnicos visualizan perfectamente el duelo de rivalidad duro. «Me imagino un partido largo en el que los errores penalizarán mucho. No me espero a un Hércules que vaya a salir a tumba abierta porque no es su estilo. Es un equipo que se siente cómodo con el empate porque tiene armas de sobra para resolver en cualquier momento, en jugada o a balón parado. A nosotros nos interesa un partido con ritmo en el que el balón circule. Dicho esto, tampoco nosotros vamos a tener prisa porque somos muy fiables en los últimos minutos de los partidos. El del domingo es un encuentro para gente inteligente», sentencia José Juan.

«Mi única preocupación es que estemos acertados porque ocasiones claras vamos a generar tantas como en todos los demás partidos». Lo dijo Romero ayer, tras el entrenamiento, pero es algo en lo que ambos coinciden plenamente.