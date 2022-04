Mora: «El partido ha sido malo; no puedes sustituir a los once»

Aplastado por el calor... y por la evidencia de un partido horrible. Sergio Mora tardó en llegar a la sala de prensa. Cuando por fin se sentó, respondió con su tono más natural, la procesión debía irle por dentro. «No es un partido para estar contentos. Nos ha costado reponernos del mazazo del gol. En la segunda parte hemos reaccionado algo, pero, en líneas generales, el partido ha sido malo», reconoció el preparador madrileño en su valoración inicial.

«Ellos han sabido parar el partido bien en el momento en el que estábamos mejor después del empate. Luego, la lesión de Mario (Ortiz) también nos ha perjudicado porque con él estábamos teniendo más posesión, más continuidad. Cuando ha pedido el cambio ha decaído la circulación», expuso el entrenador del Hércules antes de explicar qué le motivó a introducir tres cambios a la vez al descanso.

«Con César (Moreno) no teníamos pausa ni balón. No enlazábamos tres pases. Cuando bajas el nivel, por muy bien que hayas jugado otros partidos, dejas tu sitio a otro. Mario ha corregido eso», explicó sin valorar los otros dos movimientos, el de Akexte por Acuña y el de Bikoro por Miguélez.

«La promoción no está asegurada al 100% y no creo que nadie en el vestuario crea lo contrario, y menos después de hoy»

Repreguntado por la cuestión, Mora echó mano del manual de respuestas clásicas. «No puedes cambiar a los once. No era un problema de tres futbolistas, era general, pero buscas una reacción. No era una cuestión individual, sino colectiva», dijo restando trascendencia al señalamiento de los sustituidos de golpe.

«Es verdad que hacía calor y que el campo estaba más seco de lo normal y que eso no nos ayuda, pero las circunstancias externas eran iguales para los dos equipos, así que no quiero abundar en ellas para que no parezca que pongo excusas», indica Mora, que justificó la ausencia de Bikoro en el once titular por considerar que no era imprescindible su concurso.

«El equipo había jugado bien los dos últimos partidos y le he dado continuidad a esa alineación. Nos equivocamos si pensamos que alguien que lleva mes y medio fuera del equipo nos va salvar a todos», argumenta el preparador blanquiazul, «más preocupado por la actitud mostrada» por su equipo que por haber perdido la tercera plaza, según el mismo detalló. «La promoción no está asegurada y espero que nadie piense lo contrario. Después de nuestra primera parte, no estamos para creernos que está todo hecho ya».