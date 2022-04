Pánico a encajar primero. Recibir un gol antes de marcar es sinónimo de pérdida de puntos. El Hércules de Sergio Mora es incapaz de remontar. Lo ha hecho una sola vez en todo el curso y necesitó un tanto en propia puerta del adversario para conseguirlo. Fue hace siete meses, un sábado, el 18 de septiembre. Desde ese día, no ha sido capaz de darle la vuelta a un encuentro. A lo más que ha llegado es a empatar, y ha necesitado 30 jornadas para que ocurriera. Lo hizo el domingo frente al Melilla... y gracias.

No hay épica en este equipo, que pierde su entereza en cuanto recibe un gol en contra. En siete de las ocho derrotas que suma hasta ahora el cuadro blanquiazul fue incapaz de anotar. En 12 jornadas de las 30 que se llevan jugadas, el conjunto alicantino se ha ido del campo sin estrenarse, sin batir al portero. Son muchas, demasiadas para un bloque que partía con el objetivo de acabar primero y disponía de mimbres suficientes para poder hacerlo.

La ansiedad que sobreviene después de recibir un gol, de ir a remolque, el peso mayúsculo de la camiseta, la frustración de sentirse por debajo de lo que se espera cada futbolista que defiende un escudo con 100 años de vida y dos décadas en Primera, todos son factores que ayudan a explicar una anomalía muy perjudicial.

Los equipos grandes, los que lo son más allá de lo virtual, exhiben la fuerza emocional necesaria para reaccionar con éxito a los reveses, los del día a día y también los semanales, los que valen para sumar de tres en tres, los que sobrevienen cuando el contrincante tiene el acierto de ponerse en ventaja a lo largo de un partido.

1 TRIUNFO Después de encajar un gol yendo empate a cero ►Fue frente al Mar Menor, en la tercera jornada de Liga. Elliot Gómez marcó el 2-1 en el minuto 89. 18 SEPTIEMBRE de 2021 Última vez que el Hércules pudo remontar ►Ubis adelantó al Mar Menor de penalti (36’), un autogol de Paez (47’) supuso el empate y Elliot hizo el 2-1 final. 3 VECES Le han empatado tras adelantarse en el marcador ►Melilla y Granada B, en Alicante, y Eldense, en el Pepico Amat, han logrado igualar el tanto blanquiazul.

El lado positivo de una estadística tan poco amable con el Hércules es que no ha perdido ningún encuentro en el que ha marcado antes que su «enemigo». Con el viento a favor, lo peor que le ha ocurrido ha sido que le hayan empatado. Ha sucedido en tres ocasiones, en el debut en liga frente al Granada B, después en Elda, y hace dos semanas en la Nueva Condomina. En los tres duelos marcó muy pronto, pero le acabaron contrarrestando el tanto en la segunda parte.

Los grandes logros requieren, además de hacer muchas cosas bien, una dosis plausible de buena suerte. La fortuna rara vez se alía con el Hércules desde su último asalto a Primera División en 2010. Si algo es susceptible de ir mal, lo hace. No falla. Dentro y fuera del campo. El «malditismo» herculano se ha convertido en seña de identidad de los últimos proyectos, da igual la autoría. El fútbol de respuesta zonal, de naturaleza conservadora, de maduración y riesgo bajo cero sirve de poco cuando fallas en lo único que no puedes fallar: la defensa. Si cometes errores ahí, estás obligado a enmendarlos con efectividad en la otra área, algo para lo que ayuda mucho construir un hábitat en el que la pelota no se sienta una extraña, en la que varios futbolistas del mismo equipo se reúnan alrededor de ella, algo que, hasta la fecha, Sergio Mora no ha conseguido, más cómodo (porque es más fácil de ejecutar) cuando su equipo espera, que cuando tiene que llevar el peso de la acción. En esas circunstancias, en las de imponerte y mandar, es donde hace agua su Hércules, incapaz de remontar desde el pasado 18 de septiembre. Esa efeméride perdida en la noche de los tiempos necesitó un autogol de Páez tras la reanudación para que Elliot diera la última gran alegría al Rico Pérez.