Alerta amarilla en el Hércules

Queda mucho trabajo por hacer y lo mejor es hacerlo con todos, sin renunciar al potencial de nadie. Restan dos fechas. El Hércules, sin aspiraciones gloriosas, tiene la obligación de pelear por la tercera plaza sin excusas. Para eso necesita temple, medirse bien, controlar sus impulsos, no meter la pata... otra vez. Dos jugadores no viajarán a Toledo y no serán dos cualquiera. Sergio Mora no puede contar este domingo, en el Salto del Caballo, ni con su delantero más en forma (tres goles en las últimas dos jornadas) ni con el mediocentro sobre el que pivota todo el sistema de contención.

Tanto Raúl González como César Moreno vieron frente al Mancha Real la quinta cartulina amarilla de la temporada y deben cumplir un partido de sanción. La parte buena, salvo que les expulsen en la última jornada, estarán en la promoción. La mala, en su ausencia será más difícil dejarla cerrada en el estadio de la capital manchega. Los futbolistas que vean la quinta cartulina en la última jornada de la fase regular cumplen la sanción en el «play-off» El técnico madrileño preparará la semana sin ellos en la estructura titular, pero debe decidir qué hace con los cuatro que están al borde del castigo porque suman cuatro amonestaciones. Javier Acuña, Álex Martínez, Federico Bikoro e Isaac Aketxe están en el límite permitido. Una más, y adiós. Si la vieran frente al conjunto castellano, se perderían el duelo con el Marchamalo que cierra la fase regular en el Rico Pérez. Pero si el árbitro se la mostrara a alguno de ellos en ese pulso final antes del «play-off», quien la viera se perdería la primera eliminatoria por el ascenso. Como vulgarmente se dice en el ámbito futbolístico, entran «limpios» a la postemporada quienes no estén sujetos a ninguna sanción disciplinaria, de ahí la relevancia de medir bien qué actitud mostrar sobre el césped en las dos contiendas que todavía quedan. Los futbolistas que vean la quinta cartulina en la última jornada de la fase regular cumplen la sanción en el «play-off» El Hércules atesora un punto menos que el tercero, el Real Murcia; tres más que el quinto, el Mar Menor; y cuatro más que el sexto, el que se queda fuera, que en estos momentos es el Eldense. Los blanquiazules se tienen que medir con el penúltimo, ya descendido, esta misma semana, y contra el Marchamalo, a seis puntos de la salvación, con pocas probabilidades de permanencia, pero que si le gana este domingo a los azulgranas, puede salvarse «in extremis» en el Rico Pérez. El preparador blanquiazul tiene muy difícil el malabarismo porque no puede renunciar a nada en ningún momento. Aunque le acompañen todos los resultados esta jornada, o sea, los blanquiazules ganen en Toledo y pierdan el Real Murcia, el Mar Menor y el Eldense, siempre tendrá que emplearse a fondo para defender la tercera plaza en la última fecha, más aún si los marchamaleros viajan a Alicante con opciones reales de salvación. Álex Martínez lleva 15 jornadas apercibido El futbolista que más ha utilizado Sergio Mora este curso, el que ha disputado más minutos que los porteros, que ha sido titular siempre que ha estado disponible y solo se ha perdido cuatro citas a lo largo de todo el ejercicio, vio la cuarta amarilla en la jornada 17. Desde entonces, consciente de la relevancia que tiene en el ideario de su técnico, ha sido capaz de no caer en provocaciones ni meter el pie de un modo antideportivo. Toda la segunda vuelta lleva el lateral sevillano, con pasado en Primera, jugando semana tras semana bajo la amenaza de la suspensión. Le quedan dos más. Sin embargo, quien más preocupa es Bikoro. El alma ofensiva del equipo ha sido castigado con tarjetas en los últimos cuatro partidos que ha disputado, incluido el de Buñol, por el se quedó fuera cinco semanas. Desde que reapareció frente al Melilla, ha enlazado tres amonestaciones, así que pensar que no verá una más en las dos últimas dos fechas se antoja bastante naíf. Ganadores de las entradas del Hércules