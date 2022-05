Al líder le valen dos empates

Está muy cerca. Tanto que, en otra mentalidad más quebradiza que la que ha exhibido el vestuario del líder, podría pasar factura. El último paso siempre es el que más cuesta. Ocurre en la vida mortal, y más aún en la de los deportistas. Ninguna cima se deja coronar fácil, siempre obliga a quien se atreve con ella a superar sus propios límites. El Intercity lo tiene casi hecho. Es el principal favorito al ascenso directo. Ni siquiera le hace falta ganar. Le bastan dos empates en las dos últimas jornadas y ya estará en la antesala del fútbol profesional.

El conjunto de Gustavo Siviero, incontenible, puede ser conjunto de Primera RFEF este mismo domingo. Si el cuadro negro –fundado en 2017 sobre las ruinas del extinto GCD Sant Joan– es capaz de superar a El Ejido en el Antonio Solana y, a la misma hora, su único perseguidor, La Nucía, no suma los tres puntos en Granada contra el filial nazarí, el proyecto confeccionado este curso por Quique Hérnández firmará su cuarto ascenso en cinco años.

Solo un desastre puede apartar al club que preside Salvador Martí de su objetivo después de convertirse en la primera SAD deportiva del país que cotiza en Bolsa en España. Depende de sí mismo tras haber permanecido 26 jornadas invicto esta temporada y de haber hecho lo más difícil en el fútbol: ser el más goleador (46) y el menos goleado (15) al mismo tiempo.

+31 DE AVERAGE El Intercity ha marcado 46 goles y solo ha encajado 15 ►Aventaja a La Nucía (+24), que ha metido 41 tantos y ha recibido 17. En caso de empate a puntos, decide el «average».

El conjunto alicantino firma un balance muy favorable: +31 tantos. Con ese «average», el cuadro de César Ferrando tiene muy difícil adelantarle si acaban igualados a puntos al final del campeonato. Los rojillos deberían de recortarle 7 goles al Intercity en las dos últimas fechas. Podrían hacerlo porque la competición ha sido caprichosa y ha querido que ambos se enfrenten en la última jornada del campeonato en el Olímpic Camilo Cano, pero se antoja una tarea casi imposible.

Ambos conjuntos empataron a uno en el cierre de la primera vuelta. Fue ese tropiezo y la racha de seis triunfos consecutivos del Hércules la que les privó del título banal de campeón de invierno. Ahora eso es irrepetible, el equipo de Mora ha perdido 11 puntos con respecto al liderato en las últimas 15 jornadas.

Todas las opciones del conjunto de Ferrando pasan por ganar al filial nazarí y jugárselo todo a una carta en el Olímpic Camilo Cano de La Nucía

El pulso terrible que están manteniendo ambas franquicias en lo más alto del grupo 5 está a la altura de muy pocos. Ser capaz de aguantar la presión que implica no perder el paso durante 32 jornadas consecutivas es algo que define la solidez de sus proyectos.

El Intercity confía en poder celebrar sobre el césped de Villafranqueza su cuarto ascenso consecutivo. De Primera Regional a Primera RFEF en cinco temporadas. Hasta ahora, el detalle de no disponer de una masa de aficionados representativa, de haber pasado por diferentes domicilios sociales y de no beneficiarse de unas instalaciones deportivas de uso exclusivo no han supuesto un lastre para una forma de gestión que se enfrenta a su reto más difícil: encontrar financiación para que la carga inversora se rentabilice.

La liga regular atisba su desenlace y el Intercity tiene más del 90% de probabilidades de salir de la Segunda RFEF sin pasar el trago insufrible del «play-off», algo que ya probó el curso pasado.