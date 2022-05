El Hércules, con el paso de las temporadas, no solo pierde notoriedad en el cuadro de clubes históricos con más presencias en Primera División, también ha pasado en poco más de una década de ser el referente absoluto del fútbol provincial, el mejor posicionado, a figurar como el sexto de todo Alicante, ya que hasta cinco equipos de su mismo territorio competirán el curso que viene en categorías superiores, uno de ellos, el Elche, en la Liga Santander, la élite nacional, y cuatro (Alcoyano, Intercity, La Nucía y Eldense) en Primera RFEF, el tercer peldaño del balompié de este país.

Tras sostener en el tiempo un sustantivo equilibrio de fuerzas (pleno de máxima rivalidad deportiva) con el conjunto franjiverde, su gran «enemigo» histórico, el Hércules, que en 2010 estuvo por última vez en lo más alto, ha caído en picado en 12 años. Su desplome ha coincido con el resurgimiento ilicitano, que le alcanzó y, posteriormente, le superó en el ranking general del fútbol español, además de ampliar a tres categorías la distancia actual entre ambas sociedades anónimas.

El Hércules suma 20 temporadas en el máximo nivel. 24 alcanzará en agosto el Elche, que en esta docena de años ha protagonizado dos ascensos a Primera, uno a Segunda y cuatro permanencias en la élite española. También el Deportivo Alcoyano, equipo que llegó a ser referente provincial en la década de los 50 del pasado siglo, está en categoría superior, Primera RFEF, desde hace dos primaveras.

A esta misma competición se suman franquicias que históricamente han estado lejos de la blanquiazul, como el Deportivo Eldense y La Nucía, que no hace mucho disputaban sus encuentros de Liga contra el filial herculano. También le ha superado el Intercity, fundado en 2017, que ha protagonizado un hecho insólito en la historia del fútbol de la capital, ya que, por primera vez, el equipo más destacado de la ciudad, atendiendo al rango del marco en el que se compite, no será el Hércules.

El que ejerció antes de rival y vecino, el Alicante Club de Fútbol, llegó a coincidir en varias etapas con los blanquiazules en la misma categoría –Segunda y Segunda B–, pero nunca a superarle, algo que sí ha logrado el conjunto negro en su lustro escaso de existencia.

De momento, a la espera de nuevos acontecimientos, lo único cierto es que Enrique Ortiz, responsable (como máximo accionista y propietario) del devenir del Hércules desde enero de 2010, no tiene ninguna intención de renunciar al control de la SAD y que Sergio Mora, líder del vestuario que fue incapaz de pelear por el ascenso a Primera RFEF tras proclamarse campeón de invierno, no se volverá a sentar en el banquillo del Rico Pérez en septiembre, a pesar de que no haya sido notificada oficialmente esta decisión, una que debe ratificar el director deportivo, cargo que aún ostenta Carmelo del Pozo, con contrato en vigor hasta el 30 de junio.