No es fácil sacar conclusiones tras dos amistosos cuando falta prácticamente media docena de jugadores del Hércules todavía por llegar. Las cosas no marchan por mal camino atendiendo a los resultados: dos victorias y dos partidos sin encajar goles. Y ello sin tener a los centrales que deben marcar la diferencia. Lo positivo es que el equipo se muestra seguro, principalmente en defensa. En ataque le falta mayor compenetración entre los jugadores de arriba y no hay que olvidar que todavía tiene que llegar un delantero que haga competencia con Ander Vitoria y Jack Harper.

El combinado de la AFE le exigió al Hércules con intensidad y presión arriba, pero el Hércules supo manejarse bien pese a los errores que cometió especialmente en la primera parte en un partido en el que apenas se vieron ocasiones de gol. Pese a que el tanto llegó en la segunda parte tras transformar Raúl Ruiz un penalti, el Hércules dominó más en la primera parte y fue más vertical. En la segunda el combinado de la AFE comenzó dominando aunque poco a poco se fue difuminando ante un Hércules muy espeso que buscaba acercarse a la puerta especialmente por la banda derecha. Ángel Rodríguez introdujo cinco cambios en el once inicial respecto al primer encuentro amistoso de pretemporada. El Hércules comenzó dominando durante los primeros minutos con Manu Navarro como jugador más destacado junto a buenas acciones de Jean Paul, muy rápido sobre el césped. Carlos Abad salvó la única ocasión de peligro del combinado de la AFE con un disparo lejano que desvió a córner sin problemas. El Hércules mandó en el campo hasta que el cansancio se fue acumulando en las piernas de los jugadores y llegaron varias pérdidas consecutivas de balón en el centro del campo que permitieron las llegadas del rival aunque sin excesivo peligro. El conjunto blanquiazul supo replegarse bien y anular el despiste ofensivo. Buena actuación de Eimil en la banda demostrando buena condición física y apuntándose sin miedo al ataque. El lateral gallego apunta a ser importante en la plantilla. Tras el descanso, el sindicato de futbolistas salió más incisivo pero sin crear nada de peligro. El dato negativo fue la lesión de jugador del filial Salah tras una dura entrada. No pudo seguir y fue sustituido por Coque. Destacados minutos de César Moreno que provocó el penalti que anotó el capitán. Tras este encuentro, el Hércules ya pone los sentidos en su tercer amistoso este martes en el Rico Pérez ante el Castellón (20.00). Urge la llegada de jugadores para completar una plantilla que lleva un retraso considerable en su configuración a falta de menos de un mes para que arrancar.