De riguroso negro a pesar de la temperatura, peligrosa para la práctica de cualquier deporte, Ángel Rodríguez llegó al final de la contienda, la primera oficial como técnico del Hércules, con el rostro enrojecido por los rayos de sol y la voz entera. El preparador leonés se mostró «muy contento por la evolución» de su equipo a lo largo de los 90 minutos.

«Nos ha costado entrar en juego, pero es algo que podíamos esperar por la hora a la que se jugaba y porque muchos de los jugadores aún no se conocen bien», justificó el míster. «Hemos tardado 20 minutos en tener nuestra primera pelota jugada, pero nos hemos rehecho bien y hemos ido a más. Sabemos que si somos capaces de tener el balón, nuestra gente de arriba, que tiene mucha calidad, lo acabará aprovechando».

Ayer no pasó, pero debió pasar. «Hemos generado muchas ocasiones muy claras. Y no solo un futbolista, Ander, Harper, Eimil, Maxi... todos han dispuesto de situaciones muy claras y lo más normal es que alguna hubiera servido para llevarnos los tres puntos», defiende Ángel Rodríguez, que entiende que no se puede juzgar convenientemente lo visto sobre el césped por las condiciones de temperatura y humedad a la que se disputó el choque.

«Marcelo está muy jodido. Hay que esperar a las pruebas, pero las sensaciones no son buenas, no pinta bien, la verdad»

«Hemos sido superiores la mayor parte del partido. Cuando hemos hecho los ajustes tras la pausa de hidratación se ha visto que éramos mejores, que llegábamos con claridad. Pero nos ha faltado acierto. Es muy pronto para sacar conclusiones. Aún hay que darle mucho tiempo a este bloque para que conjunte porque hoy (por ayer) han entrado dos futbolistas que disputaban sus primeros minutos del verano (Álvaro y Míchel) y otros, como Nico, apenas han jugado», esgrime el preparador.

Con respecto al debut del canterano Dani Marín por la lesión de Marcelo, el entrenador blanquiazul explicó que estaba contento con su actuación. «Dije que si no llegaba un fichaje de confianza, miraría dentro del club y eso he hecho. En líneas generales, ha estado bien y creo que nos va a ayudar mucho si sigue así», advierte.

Sobre la dolencia del central catalán con pasaporte bisauguineano, el técnico leonés se mostró pesimista. «Marcelo está jodido. Hay que esperar a las pruebas, ver cómo evoluciona en las siguientes 48 horas y hacerle pruebas, pero tiene mala pinta, la verdad», reconoce el debutante en el banquillo herculano.

Marcelo se daña la rodilla y sube al avión de vuelta en silla de ruedas

Máxima cautela, pero sensación general de mal pronóstico. Marcelo Djaló, después de un año en blanco en el Boavista luso, debutó ayer en partido oficial con el Hércules. En su intento de rematar un saque de esquina a los 25 minutos, el central barcelonés apoyó mal la pierna en su caída y su rótula realizó una torsión antinatural que dejó al defensa blanquiazul retorcido de dolor sobre el césped. Al levantarse, necesitó camilla para abandonar del campo, del que salió con ayuda. Al embarque accedió con una silla de ruedas.