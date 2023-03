Aparentemente satisfecho con el empate, pero preocupado por la dificultad de su equipo para hacer goles, el técnico del Hércules vuelve a dejar a la dirección deportiva blanquiazul en una posición incómoda, en muy mal lugar. Lolo Escobar insiste en su idea de que, con lo que tiene, en las actuales circunstancias del equipo, sin César Moreno, sin Nico Espinosa y sin un delantero centro a la altura del reto que se persigue, «un punto en Manresa es bueno».

El preparador extremeño valora mucho no haber encajado goles por segunda semana seguida y reconoce con cierto halo de melancolía que le «encanta» descubrir como los proyectos con presupuestos bajos «suplen la falta de recursos con la demostración de hambre de sus futbolistas».

«Hemos hecho lo que nos ha dejado hacer el Manresa. El punto ha sido justo porque el partido ha estado muy igualado. No ha habido un dominador, no siquiera una parte para cada uno, ha habido momentos puntuales en los que uno ha estado mejor que el otro, pero no lo suficiente como para marcar diferencias», valora el entrenador pacense. «Somos una motivación para todos nuestros rivales, pasa en todos los partidos, pero hay pocos equipos que tengan y demuestren más hambre que este Manresa, que está arriba con todo el merecimiento, es un gran equipo», volvió a insistir.

«Me he cagado con la amarilla a Jean Paul y le he cambiado por Salah porque Ander no da el mínimo que debe mostrar un profesional»

El doble cambio al descanso, retirando a Jean Paul y Víctor Eimil y dando entrada a Salah por el francés antes que a Ander Vitoria, que no jugó ni un minuto, fue otra andanada contra la planificación. «Me cagué con la amarilla a Jean Paul. Él me jura que puede aguantar sin ver la segunda, pero no me fío, lo siento. Así que he metido al delantero que me ha demostrado en la semana que estaba para jugar. Cuando un futbolista no da el mínimo profesional en cuanto a esfuerzo, trabajo, a cuidado personal, a peso... entonces no lo pongo, me da igual cómo se llame», tornó a denunciar el técnico de Don Benito sobre la situación del atacante vizcaíno, a quien denuesta públicamente sin ningún rubor.

«Seguiremos con ilusión hasta el final. Me preocupa el 'average', sí, y mucho, pero no el particular con cada equipo, sino el general. El objetivo es alcanzar un coeficiente positivo, que es algo de lo que estábamos mucho más lejos que ahora cuando yo llegué». En -6 lo dejó Ángel Rodríguez. 14 jornadas después es de -4.