El Hércules sumó en Lleida su undécimo triunfo de la temporada, el octavo con Lolo Escobar en el banquillo, por eso el entrenador extremeño se mostraba tan satisfecho con el juego de su equipo al final del encuentro en el Camp d’Esports. «Estoy muy contento porque este era un partido de mucha tensión que había que saber jugar. Hemos tenido momentos muy buenos con el balón, de los mejores que recuerdo desde mi llegada, pero también hemos sufrido cuando no la hemos tenido, aunque solo nos han tirado una vez a puerta con verdadero peligro, el resto han sido situaciones de tiro muy lejanas», valoró el preparador blanquiazul.

El técnico explicó en la sala de prensa que había apelado «al orgullo de la plantilla, a sus motivaciones como profesionales, a la grandeza de poder jugar partidos tan importantes en escenarios tan grandes» y que eso le dio resultado porque sus hombres «saltaron al césped muy motivados».

«No entiendo como un equipo que apenas hace faltas lleva ya nueve tarjetas rojas; trataremos de recurrirla, aunque no será fácil»

«El gol ha sido fruto de nuestro gran juego. Hemos dominado y no hemos sufrido. En algunos momentos no hemos estado bien, pero en el cómputo global hemos merecido el triunfo», asegura Escobar, que se marchó de Lleida «con la sensación de que hemos aprendido de los errores que cometimos en casa frente al Terrassa». «A veces un entrenador hace y dice cosas buscando la reacción de su vestuario. Si no llegamos a ganar, hubiera sido un desastre, pero no ha sido así, el equipo lo ha dado todo en el césped y ha celebrado la victoria porque era consciente de que era vital para nosotros», advirtió el entrenador del Hércules, molesto con la expulsión a Roger Riera.

«Un equipo como el nuestro, que apenas hace faltas, lleva nueve tarjetas rojas y eso no puede ser. Intentaremos recurrirla, pero con estos tiros de cámara es muy difícil que nuestra alegación prospere», asume el técnico de Don Benito.

«Tengo que seguir encontrando la manera de tocar la fibra a mis jugadores, de mantenerlos activos, en tensión. Antes de saltar al campo todo era concentración, nadie se ha reído, nadie ha hecho bromas. Somos conscientes del peso que cargamos y que nada va a cambiar para nosotros hasta el final, por eso hay que seguir luchando hasta el último día», sostiene Lolo Escobar, quien admitió que los minutos de prolongación se le hicieron «eternos».