El Hércules sigue teniendo un problema grave de cara al gol. El conjunto blanquiazul volvió a perder con un gol de penalti ante el combinado de la AFE tras acusar falta de pólvora en los metros finales. Fue un encuentro aceptable de los de Rubén Torrecilla, el equipo generó ocasiones y dominó prácticamente durante todo el partido, pero no pudo materializar sus oportunidades y acabó perdiendo de penalti cometido por César Moreno. El Hércules pide a gritos la llegada de un delantero solvente para no calcar los problemas de las pasadas temporadas. El equipo da buena impresión sobre el césped, compite, lucha, pero no tiene gol y falla una y otra vez en la meta contraria. Ni Alvarito, ni Guti, ni Jean Paul, ni Mendes ni Mangada pudieron acabar en gol sus ocasiones pese a generar peligro, sortear la defensa rival y avanzar metros con buena filosofía de fútbol en el campo del Pinatar Arena.

Fue el conjunto alicantino el que dispuso de las primeras ocasiones para marcar. En la primera, Guti se quedó solo ante Jon Ander, pero el portero aguantó el tipo y detuvo el balón sin problemas Luego fue Álvarito el que pudo internarse en el área, pero su disparo cruzado se marchó fuera. Y el turno de oportunidades lo cerró Guti, autor del gol en Santa Pola, con un cabezazo que no encontró puerta. Con la pausa de hidratación, ambos equipos repasaron conceptos y repusieron energías, siendo el Hércules el que volvió a disponer de las mejores ocasiones. Jean Paul envió un remate de cabeza al travesaño y Guti obligó a realizar una gran intervención al guardameta rival, pero fue la Selección de la AFE la que realizó la última jugada de peligro entre los delanteros Iván Cabellud y Manu Ruiz, antes de llegar al descanso. El inicio de la segunda parte favoreció al equipo dirigido por Peragón. Mauro Molina estuvo a punto de aprovechar una pérdida en defensa del Hércules, en lo que fue un primer aviso de la jugada que se iba a producir poco después. Su protagonista fue Irizo, que en la frontal del área se quitó de encima a cuantos rivales le salieron al paso para luego filtrar un gran pase a Paco Torres. El lateral acabó derribado por César Moreno dentro del área y el correspondiente penalti fue transformado en gol por Irizo. Un centro chut de Candelas que acabó con el balón estrellándose en el larguero, sumado a un remate de cerca de Cissé que desvió el portero fueron las mejores ocasiones del equipo alicantino. Derrota del Hércules con buenas sensaciones (1-0) Rubén Torrecilla acabó satisfecho por el encuentro pese a la derrota. «El equipo ha hecho un partido muy completo. Hemos fallado muchas ocasiones, pero esperemos fallarlas ahora y que en la competición metamos las que tengamos que meter. Estaría más preocupado si veo que el equipo no llegara al área contraria», destacó el técnico del Hércules, que valoró el trabajo defensivo: «En los cuatro partidos hemos sido un equipo muy correcto a nivel defensivo y en los dos últimos solo nos han metido de penalti».