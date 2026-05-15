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Primera RFEF | Jornada 37

Algeciras-Hércules: Larga travesía en busca de la Copa del Rey

Los alicantinos exprimen en el Nuevo Mirador sus opciones de lograr el pase al torneo del KO con ocho bajas y la duda de Monsalve, que entra en la convocatoria

Andy Escudero, presionado por Jeremy de León, durante un entrenamiento del Hércules en el Rico Pérez.

Andy Escudero, presionado por Jeremy de León, durante un entrenamiento del Hércules en el Rico Pérez. / Álvaro Egea / HCF

Pedro Rojas

Pedro Rojas

Viaje largo, infinito, con ocho bajas y con escasa motivación, aunque algo queda... o al menos debería. El Hércules completará las nueve horas de autocar que separan Alicante de Algeciras con un único propósito: conseguir la segunda victoria a domicilio de la era Beto Company y enlazar dos triunfos por primera vez desde que el técnico valenciano suplió a Torrecilla.

Si no lo consigue, las probabilidades de terminar disputando el torneo del KO sin pasar por el calvario estival de la Copa Federación serán muy escasas... o puede que nulas. Los blanquiazules regresan al Nuevo Mirador, donde el curso pasado Artiles selló los tres puntos con un gol en el tiempo de descuento (2-3). El balance histórico no favorece a nadie. Se han enfrentado 15 veces en liga y, de momento, máxima igualdad: siete triunfos para cada uno y un empate.

Clasificación del grupo 2 antes de la disputa de la jornada 37 en Primera Federación.

Clasificación del grupo 2 antes de la disputa de la jornada 37 en Primera Federación. / RFEF

La equidad se puede romper este sábado, a las 21 horas, en la penúltima jornada de un campeonato que ha unificado horarios para evitar suspicacias. En la expedición blanquiazul, en la que faltan Soldevila, Colomina, Sotillos, Javi Jiménez, Toril, Calavera y Blazic, por lesión, y Ben Hamed por acumulación de amonestaciones, sí que estará Nacho Monsalve, que ha superado las molestias en el muslo con las que inició la semana y está en disposición de formar pareja con Rentero en el centro de la defensa.

Estreno del doble pivote

Lo único nuevo, por culpa de la plaga de ausentes, será el doble pivote que conformarán presumiblemente Fede Vico y Carlos Mangada en una oportunidad inmejorable de reivindicarse después de un ejercicio muy discreto en el caso de ambos. El Algeciras, que lleva tres victorias en las cuatro últimas fechas, en las que no ha perdido, quiere certificar su billete copero frente al Hércules. Si gana, lo habrá logrado, de ahí que esté preparando un ambiente bullicioso para la cita en el Nuevo Mirador, que rozará el lleno si se cumple el pronóstico tras abaratar el precio de las localidades y realizar promociones entre sus abonados.

Javier Vázquez pierde para este desafío a su futbolista de campo más utilizado, Jorge Rastrojo, titular indiscutible, responsable de 5 goles y motor de los gaditanos en el centro del campo. La semana pasada vio la quinta amarilla, así que esta debe cumplir castigo. La victoria frente al Sanluqueño con el tanto de chilena de Juanma García confirma el buen momento de forma con el que llega el delantero sevillano a este pulso. Ha encadenado tres semanas viendo puerta, así que supone una amenaza seria para la defensa herculana, propensa a hacer concesiones.

Luis Gonzaga ‘Manín’, que ha perdido la titularidad, es autor de seis goles en un bloque que ha sabido rentabilizar muy bien sus tantos. Con uno menos a favor que el Hércules, que ha anotado 40 en todo el curso, ha sumado cinco puntos más, los que les separan ahora con solo seis por disputarse.

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Los alicantinos lo tienen todo en contra: las ausencias, las estadísticas, su desastroso desempeño a domicilio, el resultado de la primera vuelta (0-1) y solo una a favor, el recuerdo del gol de José Artiles que situó a los blanquiazules líderes de Primera RFEF. Solo duró unas horas y, desde aquel viernes 11 de octubre de 2024, no se ha vuelto a repetir.

Ficha de la previa

Algeciras CF [7º (55 puntos)] — Hércules CF [9º (50 puntos)]

► Día y hora: 16 de mayo, 21:00 horas.

► Árbitro: Antonio Sánchez Sánchez (Leganés).

► Estadio: Nuevo Mirador.

► Televisiones: LaLiga+, FC Play, Digi y +Móvil.

Alineaciones probables

ALGECIRAS: Iván Moreno; Víctor Ruiz, MAyorga, Ángel Gómez, Márquez; Avilés, Álamo, Óscar Martínez, Obeng; Dani Garrido y Juanma García. Entrenador: Javier Vázquez.

HÉRCULES: Carlos Abad; Samu Vázquez, Rentero, Monsalve, Retuerta; Fede Vico, Mangada, Mehdi Puch; Andy Escudero, Nico Espinosa y Unai Ropero. Entrenador: Beto Company.

Puedes comparar a ambos equipos pinchando aquí.

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