Beto ya mira al Hércules que viene sin dejar de exigir un final competitivo

Última, y según Beto Company, buena oportunidad "para romper el maleficio" fuera de casa. El Hércules viaja este sábado a enfrentarse al Algeciras (21 h), que está todavía en la carrera por el "play-off". "Solo por eso es bastante reto, además de que una victoria nos acercaría a ese objetivo de jugar la Copa del Rey", ha aseverado el entrenador blanquiazul en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Vamos a un estadio lleno contra un equipo que entra con muchísima energía al campo", ha anunciado el técnico herculano de cara al duelo con el equipo de Javi Vázquez. Sin embargo, la conversación ya gira más en torno a la siguiente temporada que a los 180 minutos de liga que quedan.

Preguntado por su ilusión de cara al nuevo curso, el preparador ha confesado que tiene "la sensación de que desde mi llegada hemos jugado 24 finales, y eso desgasta, pero el fútbol es cíclico y después pasan tres o cuatro días y enseguida te enchufas rápido", por lo que ha vaticinado que "a nivel de compromiso y ambición en cuanto pase el día del Nàstic estaremos disparados hasta arriba de todo porque se abre una temporada nueva y una opción única para buscar los objetivos".

Sintonía con Paco Peña

Beto también ha expresado públicamente su sintonía con la dirección deportiva del club: "La relación con Paco Peña es excelente desde el primer momento. cuando trabajas con gente con la que puedes decirte las cosas directamente trabajas a gusto". Asimismo, asegura que todo el trabajo de la parcela deportiva se ha hecho "en consonancia con lo que nosotros queremos" por lo que "la sintonía es muy buena y estoy encantadísimo de que Paco siga al frente del proyecto". No solo eso, sino que el técnico también considera que Peña "es la persona más capacitada para llevar esto adelante".

Fruto de esa sintonía a la hora de confeccionar la plantilla, que ya se dejó ver en la ventana de fichajes de invierno, y a la confianza depositada por el club en él, Beto no se amilana a la hora de asegurar que el proyecto de la próxima temporada será suyo "al cien por cien", y descarta tener miedo o rehuir de esa responsabilidad.

"A nivel de compromiso y ambición en cuanto pase el día del Nàstic estaremos disparados hasta arriba" Beto Company

La sintonía también está presente con la propiedad del club, y ha confirmado que todas sus peticiones a la hora de mejorar las condiciones de trabajo de la plantilla se han ido cumpliendo. "Absolutamente todo se ha hecho o se está haciendo", ha declarado, con referencia especial a mejoras de las instalaciones Fontcalent, tanto en el gimnasio como en el campo de entrenamiento.

Lo que queda de esta campaña, como ya se ha ido adelantando, sirve para medir el nivel competitivo de los jugadores y completar la criba de aquellos que continuarán en el proyecto. Sin embargo, en este asunto Beto ha sido sincero sobre la dificultad de "cambiar decisiones que uno tiene en la cabeza por un partido", lo que no quita la posibilidad de que "en el mundo del fútbol pasan muchas cosas".

Día para Retu y Mangada

Algunos de los futbolistas en esta circunstancia son Retu y Mangada, que apuntan a ser titulares ante Algeciras. "Yo a Retu le veo bien, está cubriendo la baja de Javi y ya nos cubrió la baja del lateral diestro en una posición mucho más incómoda para él", ha señalado el técnico, mientras que de Mangada ha defendido que "ha peleado mucho, ha trabajado mucho sobre sí mismo. Es un mediocampista, alicantino, que tiene un golpe de balón absolutamente espectacular, de Primera División".

Para el partido, además, contará con Nacho Monsalve, que si bien no llega al 100 % sí podrá ir convocado en una lista que, adelanta, completará con un par de jugadores del filial y en la que, como novedad, no estará el lesionado Blazic.

Beto entiende la situación de los jugadores que no han participado tanto: "Si has perdido el protagonismo es normal que estés enfadado, desilusionado, y que esa desilusión te dé la voluntad de revertir la situación, y eso me lo han demostrado". Afirma, además, que el día a día es excelente y que todos están cuando se les necesita. Algo indispensable en una categoría que no regala nada a nadie.