Banco Santader analiza la figura de los Finfluencers: ¿gurús del dinero rápido o charlatanes peligrosos?

Texto Cecilia Vega

Durante la Global Money Week, la entidad ahondará en el fenómeno de los creadores de contenido que dan consejos financieros en redes sociales, para ayudar a los más jóvenes a detectar posibles amenazas y cuidar sus finanzas.

Las redes sociales se han convertido en una de las principales influencias para los jóvenes en un ambiente donde abunda la desinformación y los falsos titulares. La aparición de los conocidos “influencers financieros” o ‘Finfluencers’ ha hecho que muchos usuarios se identifiquen con ellos y quieran seguir sus pasos, sobre todo de aquellos que auguran grandes éxitos económicos con poco esfuerzo. Y, por desgracia, hay quienes les siguen sin cerciorarse de si están haciendo lo correcto o no, tomando malas decisiones financieras.

En este marco, se revela fundamental que los jóvenes desarrollen conocimientos sólidos y habilidades suficientes para que sepan detectar las posibles amenazas y construyan una opinión crítica ante estas fuentes de desinformación.

Bajo el lema ‘Darle ese like no te renta. Cuida tu dinero’, la Global Money Week, impulsada por la OCDE en más de 170 países, tiene como objetivo este año concienciar a los niños y jóvenes, no solo de que administren su dinero de una forma responsable, sino también de que aprendan a tomar decisiones inteligentes y detecten la desinformación a tiempo. Una meta a la que se suma Banco Santander con una agenda repleta de actividades que ya han comenzado y se extenderán hasta el próximo 23 de marzo.