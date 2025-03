Talento tecnológico femenino, pieza estratégica para el cambio y el progreso

Apoyar a las más jóvenes

Women in Tech se ha ido construyendo a través de un amplio programa de actividades y encuentros, el más importante de ellos denominado The Future of Women in Tech Summit. En su última edición, el pasado mes de septiembre, reunió a más de 2.000 profesionales del sector IT para debatir el impacto de la diversidad de género que tiene la Inteligencia Artificial generativa en un evento que sirvió para visibilizar y hablar “sin filtros” sobre la brecha existente.