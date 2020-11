Las elecciones de Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden han copado la atención mediática mundial estos días y más después de que el actual presidente publicase un 'tweet' en el que pedía que se parase el recuento de votos ("STOP THE COUNT!") a lo que la activista Greta Thunberg ha contestado: "Qué ridículo, ve al cine. ¡Relájate, Donald, relájate!".

Este cruce de 'tweets' tiene su origen en el mes de diciembre de 2019 cuando Donald Trump le dirigió las mismas palabras que ahora la joven activista sueca ha utilizado en su contra. "Qué ridículo. Greta debe trabajar su problema de manejo de la ira e ir a ver una buena película pasada de moda con un amigo. ¡Relájate, Greta, relájate!", escribió el presidente de Estados Unidos el 12 de diciembre de 2019.

En su día, Greta bromeó con este 'tweet' y cambió su biografía de la red social. "Soy una adolescente trabajando en su problema de control de la ira. Actualmente me relajo viendo una buena película con un amigo", escribió la joven. Unos meses antes, la activista ya había lanzado reproches a los líderes mundiales por su actitud ante el cambio climático.

Greta Thunberg ha demostrado que no se olvidó de estas palabras que le dedicó Donald Trump y no ha dudado en responder de la misma manera que hizo él. Hasta el momento, la joven ha conseguido tener más de un millón de 'Me Gusta' en Twitter, a pesar de no llevar ni 24 horas publicado.

Estos reproches coinciden con la semana en la que se ha conocido oficialmente la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático.

En agosto de 2018, Thunberg comenzó un movimiento global que consistía en saltarse las clases los viernes para reclamar medidas efectivas contra el cambio climático. Posteriormente, su lucha se hizo global y transpasó fronteras para participar, fuera de su país natal (Suecia), en reuniones climáticas por todo el mundo, como la Cumbre del Clima (COP25) celebrada el año pasado en Madrid.