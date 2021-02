El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prolongado este martes hasta el 30 de junio la prohibición de las ejecuciones hipotecarias que están respaldadas por las autoridades federales, así como otros seis meses para las ayudas a los propietarios, con motivo de la crisis económica provocada por la pandemia.

Se trata de la segunda vez que el presidente Biden extiende esta moratoria, después de que lo hiciera anteriormente en una de sus primeras ordenes ejecutivas cuando se acomodó en el Despacho Oval. En caso de que el próximo 30 de junio se amplíe por una tercera vez, los propietarios podrán diferir sus pagos durante seis meses más.

Al menos once millones de hipotecas en Estados Unidos están avaladas por el Gobierno Federal, de las cuales más de diez millones no están al corriente de pago, según detalla la Casa Blanca. Unos 2,7 millones de propietarios se han acogido a este plan de prórrogas al que se solo se puede acceder previa inscripción.

En un comunicado, la Casa Blanca ha señalado que, en plena pandemia, el presidente Biden considera que esta medida es "un paso importante hacia la construcción de comunidades más fuertes y equitativas" y beneficiará especialmente a los hogares de las minorías raciales, las más afectadas por la crisis económica. No obstante, en la orden ejecutiva de este martes no ha sido incluida una ampliación de la moratoria a los desalojos por impagos de los alquileres, que actualmente expira el 31 de marzo, aunque no se descarta que se lleve a cabo en las próximas semanas.

Estas medidas ya fueron ejecutadas en la anterior Administración de Donald Trump, quien en agosto prorrogó por última vez la ejecuciones hipotecarias que dependen de los fondo federales, recuerda 'USA Today'. A través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el expresidente Trump inició en septiembre una prórroga durante cuatro meses más para cancelar los desalojos de aquellos inquilinos que no podían cumplir con los pagos.

Para cumplir con estos pagos, la Administración Biden presiona al Congreso de Estados Unidos para que saque adelante su ambicioso proyecto de ayuda contra el coronavirus de 1,9 billones de dólares (1,5 billones de euros), en los que se contempla un fondo de asistencia para los propietarios con 10.000 millones de dólares (unos 8.300 millones de euros).