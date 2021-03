El candidato indígena ecuatoriano Yaku Pérez presentó este lunes ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) un último recurso para el recuento de votos, e insistió en su sospecha de que hubo un fraude para impedirle que pasara a la segunda ronda de la votación presidencial o balotaje del próximo 11 de abril.

Pérez acudió esta tarde a la sede del TCE, en Quito, y presentó un "recurso subjetivo" de impugnación a una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), que el viernes pasado admitió revisar apenas 31 de las más de 20.000 actas con supuestas inconsistencias presentadas por el candidato.

El recurso busca que se deje de lado esa resolución "de haber solo aperturado (abierto) 31 de las 21.050 actas", ya que ello supone una "burla a la inteligencia de los ecuatorianos", señaló el líder indígena en declaraciones a periodistas.

Pérez, no obstante, remarcó que "lo curioso" de esa revisión mínima, es que tras conocer el resultado "el fraude se confirma", ya que es él quien obtiene la mayor cantidad de votos del recuento.

"Recuperamos 612 votos despojados" y, con base en eso, una simple progresión numérica abre la posibilidad de que el candidato indígena haya sido realmente elegido para pasar a la segunda ronda de votaciones presidenciales, subrayó.

El escrutinio preliminar del CNE de la primera vuelta, celebrada el pasado 7 de febrero, ubicó en el primer lugar al progresista Andrés Arauz, con el 32,72%, seguido del conservador Guillermo Lasso (19,74%) y el indígena Yaku Pérez (19,39%), los tres mejor ubicados de entre los dieciséis candidatos inscritos.

Sin embargo, Arauz no alcanzó la votación suficiente para obtener la Presidencia en esa sola elección, por lo que se requiere de una segunda vuelta entre los dos más votados.

Pérez insiste en que es él quien debería pasar al balotaje y asegura que ello ocurriría si el CNE acepta la posibilidad de un recuento de votos sobre las 21.050 actas, que asegura tienen inconsistencias. Para el candidato indígena, el Consejo Nacional Electoral "no quiere transparentar" el proceso y parece estar "tapando las actas" con inconsistencias. Por ello insistió en que ha presentado el recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral, como una última acción en este ámbito, para que se acepte abrir las urnas de votación. Sin embargo, Pérez recordó que también la Contraloría General del Estado ha solicitado un peritaje sobre el sistema informático del CNE, para verificar la fiabilidad del proceso en ese campo.

Asimismo, recordó que grupos indígenas se han sumado a una movilización nacional pacífica de reclamo por el supuesto "fraude electoral" que, según dijo, "no es un despojo solo a Yaku Pérez", sino contra quienes votaron por un cambio en el país. "La resistencia continúa" y las acciones para exigir transparencia buscan impedir que este tipo de situaciones se repita. "Hoy me hacen a mí, mañana a cualquier otro candidato", concluyó. Las autoridades electorales, "si no han hecho travesuras, que nos permitan abrir las urnas y ahí nos dan o nos quitan la razón", reclamó Pérez.