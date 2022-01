El Gobierno austriaco ha presentado este domingo el proyecto que prevé la vacunación obligatoria contra el coronavirus para mayores de 18 años a partir del 1 de febrero, con lo que se convierte en el primer país de la UE en adoptar una medida similar.

La principal novedad es que eleva de 14 a 18 años la edad de vacunación obligatoria, primero de los cambios menores que podría sufrir el texto para lograr un mayor apoyo en el Parlamento, informa la televisión pública austriaca, ORT. La votación está programada para el próximo jueves.

Tras la aprobación se prevé que se instalen controles en calles y carreteras para comprobar si los ciudadanos están vacunados con referencia al Registro Nacional de Vacunación, que ya existe.

El texto prevé excepciones a la vacunación como el caso de mujeres embarazadas o las personas que no puedan vacunarse por motivos médicos. Quienes hayan dado positivo y superado la enfermedad tienen un plazo ampliado de seis meses.

Se trata de un "bien común"

En la primera fase, desde el 1 de febrero y hasta el 15 de marzo, la norma no prevé sanciones para los no vacunados. Desde entonces, se podrían imponer multas de entre 600 y 3.600 euros. La norma no incluye penas de prisión. Una posible tercera fase incluye, si fuera necesaria, la designación de citas obligatorias para la vacunación.

El plan lo ha presentado el canciller, Karl Nehammer, junto a la ministra para la UE, Karoline Edtstadler; y el ministro de Sanidad, Wolfgang Mueckstein. Nehammer ha explicado que espera contar con los votos de la coalición de gobierno -Partido Popular y Los Verdes- y también con el Partido Socialdemócrata de Austria (SPO) y del partido liberal Neos. El partido de ultraderecha Partido de la Libertad de Austria (FPO) sigue en su postura antivacunas.

"No se trata de una lucha entre vacunados y no vacunados", sino del "bien común", de "preservar la libertad" ha argumentado el primer ministro Nehammer, que ha recordado que él mismo se contagió, pero gracias a la vacunación "siempre tuve la confianza de que no tendría que ingresar en un hospital".

Austria es uno de los países de la UE con una tasa más baja de vacunación. El sábado unas 27.000 personas se manifestaron en Viena contra la vacunación en un acto respaldado por el FPO en el que se pudieron ver saludos nazis. Hubo varias detenciones por realizar el saludo nazi y por no llevar mascarilla.