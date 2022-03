Ucrania está utilizando sistemas de reconocimiento facial para descubrir a soldados rusos en su territorio e identificar a cadáveres. Desde este sábado, el ministerio ucraniano de Defensa recurre a los servicios de Clearview AI, una controvertida empresa estadounidense denunciada por violar el derecho a la privacidad de los ciudadanos.

El director ejecutivo de esta compañía tecnológica ha confirmado a Reuters que en el inicio de la invasión militar rusa ofreció sus servicios a Kiev y que los habría empezado a utilizar este pasado fin de semana, algo que las autoridades ucranianas no han confirmado.

Clearview AI tiene una base de datos con hasta 10.000 millones de imágenes de personas de todo el mundo, extraídas sin su consentimiento de redes sociales y plataformas como Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Esa base de datos permite que el sistema algorítmico que opera en sus cámaras inteligentes pueda identificar, con menor o mayor precisión, a esas personas.

Su director ejecutivo, Hoan Ton-That, ha explicado a Reuters que podrían acceder a más de 2.000 millones de imágenes de VKontakte, una popular red social rusa similar a Facebook, para ayudar a Ucrania a identificar a agentes y a espías rusos en su territorio, así como a cadáveres o a agilizar la reunión de refugiados separados de sus familias. Se desconoce qué uso le dará Kiev. Sin embargo, su uso no es exacto y los expertos advierten que los fallos en la identificación facial en el frente de guerra pueden llevar a la muerte de civiles, así como a detenciones arbitrarias.

Vigilancia distópica

Las actividades de Clearview AI eran prácticamente un secreto hasta que en enero de 2020 el New York Times destapó su funcionamiento, un escándalo que acentuó el debate sobre los peligros para la privacidad de los ciudadanos y su perpetua vigilancia que entrañan los sistemas de reconocimiento facial. "He llegado a la conclusión de que, como la información aumenta constantemente, nunca va a haber privacidad. Las leyes tienen que determinar lo que es legal, pero no se puede prohibir la tecnología. Claro, eso podría llevar a un futuro distópico o algo así, pero no puedes prohibirla", confesó en ese artículo David Scalzo, inversor de la compañía.

Esa controversia no ha evitado que Clearview IA sea utilizada por cuerpos policiales como el FBI o la policía de Nueva York para identificar a sospechosos delincuentes, según informó el Wall Street Journal. Otro de los inversores en este sistema de reconocimiento facial es Peter Thiel, multimillonario conservador, antidemócrata confeso y cercano a Donald Trump que también ha impulsado tecnologías similares como Palantir. Esta opaca compañía también ha sufrido importantes brechas de seguridad.

Clearview IA ya fue noticia el pasado miércoles cuando la agencia italiana de protección de datos le impuso una multa de 20 millones de dólares por violar las leyes europeas al usar millones de imágenes que los ciudadanos europeos cuelgan en las redes sociales sin su consentimiento para que sus clientes, en especial la policía, puedan usarlas para comparar identidades. También le ordenó borrar todas las fotos de sus ciudadanos, algo que también han denunciado empresas como Google, Facebook y Twitter, pero sin resultado alguno.