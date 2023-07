El accidente del portacontenedores Ever Given en Suez en marzo de 2021, cuando quedó varado en un banco de arena del canal, se debió, entre otros factores, a la velocidad del buque, el viento reinante en la zona y la mala comunicación entre la tripulación del barco y los prácticos. Estas son algunas de las conclusiones establecidas por la Autoridad Marítima de Panamá, país de bandera del buque, en el informe que acaba de publicar sobre un incidente que bloqueó durante seis días uno de los principales nodos del comercio mundial.

El documento, que ya ha sido remitido a la Organización Marítima Internacional, detalla que el capitán y los prácticos no evaluaron debidamente la mala situación meteorológica en el momento del suceso, con fuertes vientos y visibilidad reducida. Estas circunstancias deben ser consideradas como de riesgo en un barco de las dimensiones del Ever Given, con 400 metros de eslora y "una gran área expuesta al viento".

El barco ni siquiera había puesto en marcha medidas preventivas contra el mal tiempo, como posponer el paso o solicitar la asistencia de un remolcador, como especifican las normas del propio canal. Esa falta de remolcador en una zona estrecha como Suez, con una maniobrabilidad muy limitada por las dimensiones del canal, “contribuyó a que ocurriera el encallamiento”, según agrega el informe.

Conversaciones en árabe

El documento de la Autoridad Marítima de Panamá también pone el foco sobre los prácticos, que llevaron a cabo su trabajo sin solicitar asistencia al capitán del Ever Given, mucho más familiar con las características del buque para llevar a cabo una maniobra delicada. El capitan, según se recoge en las conclusiones, “intervino en las órdenes del práctico”, indicando al timonel que debía continuar navegando por el centro de la vía, pero esto “no fue efectivo a la hora de prevenir el encallamiento”. En cualquier caso, la normativa del canal especifica que el barco está bajo comando del capitán en todo momento y los prácticos solo tienen un papel consultivo.

El equipo que se encontraba en aquellos momentos en el puente del portacontenedores no fue consciente de la "importancia vital" de una comunicación efectiva y eficiente con el equipo del canal. "El hecho de que las conversaciones entre los prácticos fueran en árabe tuvo como consecuencia que el resto de personas en el puente no comprendieran sus preocupaciones y los peligros potenciales", lamenta el informe. Debido a este factor, no fue posible realizar una evaluación equilibrada, poner en marcha acciones correctivas o solicitar asistencia extra.

Los datos de velocidad del Ever Given también indican que navegaba más rápido de lo que las estipulaciones del canal -8,64 nudos- indican. En la pérdida de maniobrabilidad del portacontenedores también tuvo influencia un efecto conocido como squat and bank, que viene a generar un aumento del calado en aguas poco profundas como las del canal de Suez. También resultaron cruciales la velocidad y los cambios en la dirección del viento.

Recomendaciones

A partir de estas conclusiones, la Autoridad Marítima de Panamá establece recomendaciones para las tripulaciones, las compañías marítimas y las autoridades del canal. En el primer caso, propone que los capitanes reúnan a los oficiales de cubierta y de máquinas para mejorar la seguridad y explicar los protocolos adecuados a la hora de atravesar el canal. Aboga, asimismo, por establecer un canal claro de comunicación con los prácticos escogiendo un idioma común, conocido por todas las personas involucradas, en el que se mantengan todas las conversaciones.

Con respecto a la naviera, el informe constata que existen suficientes sistemas de entrenamiento, pero considera razonable el establecimiento de cursos específicos para la navegación por el canal de Suez. También deberá recordar a sus tripulaciones la autoridad y responsabilidades de cada uno durante el tránsito por la vía entre el Mediterráneo y el mar Rojo, ya que "resulta esencial comprender que el capitán siempre está al frente del barco".

Por último, Panamá critica la poca información facilitada por las autoridades del Canal durante la investigación, sobre todo teniendo en cuenta el gran número de barcos que transitan cada año por él. "Debería considerar una revisión de sus procedimientos y regulaciones, así como el entrenamiento de los prácticos", para mejorar la seguridad en la navegación.

Sistema de alertas

En concreto, propone mejorar la preparación ante barcos de grandes dimensiones, cada vez más comunes en las industrias marítimas, y establecer el inglés como idioma de trabajo. "Las conversaciones entre prácticos en árabe en relación con la navegación o la maniobrabilidad del barco no permiten al capitán, que no habla árabe, identificar riesgos potenciales" e "implementar acciones correctivas a tiempo", advierte.

Las autoridades, continúa el informe, deberían considerar la puesta en marcha de un sistema de alerta para los buques que navegan por el canal como medida preventiva, y establecer como requisito prioritario, antes de acceder a la vía de agua, una evaluación de riesgo elaborada por la tripulación y aprobada por los prácticos.