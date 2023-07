Puede que nunca llegue a sentarse en el banquillo de los acusados, pero no hay duda de que el Kremlin se ha tomado muy en serio la orden de arresto internacional que pesa sobre su líder. Vladímir Putin no asistirá a la cumbre de los BRICS prevista para el próximo mes de agosto en Sudáfrica, según ha confirmado su presidente, Cyril Ramaphosa. La noticia se ha conocido después de que Pretoria hiciera un último intento para tratar de desactivar el explosivo entuerto al que se enfrentaba con una solicitud ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que le permitiera ignorar la orden de arresto que pesa sobre Putin por su presunta responsabilidad en la deportación forzosa de miles de niños ucranianos a Rusia. No parece, sin embargo, que la solicitud haya progresado.

Moscú ha confirmado este miércoles que será el ministro de Exteriores, Sergey Lavrov, quien asista a la reunión del grupo de economías emergentes, que incluye también a China, Brasil y la India, además de Sudáfrica y Rusia. Putin se limitará a “una participación de pleno derecho” por videoconferencia. "Por mutuo acuerdo, el presidente Vladímir Putin de la Federación de Rusia no asistirá a la cumbre, pero el país estará representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov", señaló la presidencia sudafricana en un comunicado. Declaración de guerra Sudáfrica es uno de los países del sur global que no apoya la política de sanciones contra Rusia por su agresión militar en Ucrania, pero como país signatario del Estatuto de Roma que sirvió para crear el CPI está obligado a cumplir con sus resoluciones, como la emitida a finales de marzo contra Putin por “tratar a los niños ucranianos como si fueran un botín de guerra”, en palabras del fiscal jefe del CPI, Karim Khan. Pretoria se había negado hasta ahora a clarificar públicamente cómo procedería en caso de que Putin aterrizase en el país, pero esta misma semana Ramaphosa señaló que la detención equivaldría a una declaración de guerra. “Sudáfrica tiene un problema obvio para ejecutar la orden de arresto y detención del presidente Putin”, dijo el dirigente sudafricano al responder a una demanda presentada por el principal partido de la oposición de Sudáfrica, la Alianza Democrática (AD), para conseguir una "orden declaratoria" que garantizara la detención del líder del Kremlin. “Rusia ha dejado claro que arrestar a su presidente supondría una declaración de guerra. Y sería contrario a nuestra Constitución arriesgarse a entrar en guerra con Rusia”, añadió Ramaphosa en la respuesta judicial. El Kremlin ha negado que abordara en esos términos el asunto con Sudáfrica.