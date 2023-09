Dos activistas españoles en favor del régimen de Vladimir Putin han sido incluidos en una lista de 34 colaboradores de diversas nacionalidades en la ocupación rusa en Ucrania, para los que se le piden a Estados Unidos, la UE y sus gobiernos advertencias legales, sanciones y restricciones de visa.

A los 34 les achaca el Centre for Democratic Integrity, (CDI, think tank de análisis estratégico con sede en Viena) haber participado como supuestos “observadores internacionales” no rusos en una campaña propagandística del Kremlin para aportar legitimidad a comicios organizados por Moscú entre los pasados 8 y 10 de septiembre en territorios ucranianos ocupados militarmente.

Los dos activistas son Enrique Refoyo y Fernando Moragón. Ambos son populares en ámbitos de la extrema derecha por sus charlas, debates, apariciones en webTVs y campañas prorrusas, contra la UE y anti OTAN durante la actual fase de la invasión de Ucrania, iniciada en febrero de 2022. Desde 2014 -año de la ocupación de Crimea- Moscú intensifica su despliegue de injerencia, propaganda y desinformación en países occidentales tejiendo tramas de relaciones con la extrema derecha europea, en cuyas redes repicar sus narrativas.

Refoyo y Moragón avalaban esos comicios rusos en Ucrania mientras el día 10, no lejos, un cohete ruso mataba a la cooperante Emma Igual, en un ataque calificado por el Gobierno de España como "crimen de guerra". El Ejecutivo ha pedido a la corte de La Haya que se investigue el ataque mortal contra la joven catalana.

Comicios bajo control

El proceso electoral que han apoyado Refoyo y Moragón es el Día de las Votaciones, en el que, en Rusia, se renuevan 4.000 cargos regionales de diversas entidades en 85 demarcaciones de la Federación.

Este año, el gobierno ruso ha incluido entre esas demarcaciones, como si fueran su propio territorio, zonas ucranianas ocupadas militarmente: Crimea, y los oblast (comarcas, provincias o regiones) del Donbás (Donetsk y Lugansk), Kherson y Zaporiya.

Enrique Refoyo acudió a avalar las elecciones en Kherson, según la lista del CDI y también según información difundida por la agencia Tass y diversos dirigentes políticos rusos. Refoyo es el principal traductor y difusor en España de los postulados geoestratégicos del eurasianismo, corriente creada por Alexander Duguin, el ideólogo del ultranacionalismo ruso más cercano a Putin. Duguin es una de las cabezas que en Moscú más firmemente sostienen las teorías de la degeneración de Occidente, la homofobia, la xenofobia, el paneslavismo y Rusia como "tercera Roma", defensora de supuestos “valores tradicionales cristianos”.

Refoyo ha colaborado en el extinto canal ultra de televisión 7NN y, antes, impartió charlas sobre geoestrategia promovidas por la formación neofascista MSR. La embajada rusa le citó este año en sus agradecimientos como coorganizador de la marcha callejera del Regimiento Inmortal en Madrid, en recuerdo de la victoria rusa sobre el la alemania nazi en la II Guerra Mundial.

El otro español de la lista, Fernando Moragón, avaló las votaciones el pasado día 9 en Zaporiya, en la zona sur del arco ucraniano ocupado por Rusia desde febrero del 22. Moragón preside una pequeña entidad, el Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, y colabora con el canal ultra de televisión online NegociosTV, una de las cajas de resonancia de propaganda pro Kremlin, cuya audiencia se multiplicó en los meses posteriores a la invasión de Ucrania.

El pasado 28 de agosto, en X (antes Twitter), Moragón contribuía a difundir “Tu última oportunidad”, el más reciente vídeo de propaganda de guerra del ministerio de Defensa ruso. Es un anuncio en el que llama a desertar a los soldados ucranianos que participan en la contraofensiva lanzada por Kiev.

La acusación

A ambos activistas los incluye el Centre for Democratic Integrity en una lista de “personas no rusas involucradas en la ‘observación internacional’ de elecciones rusas en territorios ucranianos ocupados”, según un comunicado difundido desde Viena y Berlín la pasada semana.

El CDI es una organización no gubernamental con sede en Viena, dirigida por el por el politólogo ucraniano y profesor universitario en Austria Anton Shekhovtsov, inivestigador de los lazos del régimen de Putin con la extrema derecha europea. Codirige la entidad el experto rusólogo y también catedrático alemán Andreas Umland.

En su comunicado, la entidad recuerda que las elecciones avaladas por, entre otros, estos dos activistas españoles han sido condenadas y tildadas por la Comisión Europea como un “nuevo intento inútil de Rusia de legitimar o normalizar su control militar ilegal y su intento de anexión de partes de territorios ucranianos”. El Gobierno ucraniano considera "entrada ilegal" en su territorio la participación de estos activistas en los comicios.

En la misma semana, el departamento de Estado norteamericano describió las elecciones en zonas ocupadas como “nada más que un ejercicio de propaganda” y recordó en un comunicado que las personas que participan como observadores internacionales en las “elecciones falsas” rusas en Ucrania “pueden ser sujetos a sanciones y restricciones de visado”.

El CDI recuerda que esta técnica es común en las campañas rusas: “Durante dos décadas, las autoridades rusas han empleado ‘observadores internacionales’ para intentar blanquear elecciones fraudulentas y plebiscitos ilegítimos”.

Radicales

Numerosos nombres que incluye el CDI en su denuncia de “fake observers” (observadores falsos) aparecen también en una lista de 537 “observadores sesgados” elaborada por la EPDE (Plataforma Europea para Elecciones Democráticas), que reúne en defensa de la limpieza y no injerencia en procesos electorales a entidades de Europa del Este (incluidas dos ucranianas y una de Moldavia), Alemania y Escandinavia. La plataforma cuenta con el apoyo del Consejo de Europa, la Comisión Europea y el ministerio de Exteriores alemán.

Coincide en ambas listas, además del español Moragón, un veterano del ala radical neofascista del lepenismo francés, André Chanclu, destacado eslabón en la conexión del Kremlin en Francia, del que ya ha informado este diario.

También figura en los dos listados la propagandista prorrusa holandesa Sonja Van den Ende, los colaboradores de la agencia Sputnik Wyatt Reed (norteamericano) y Sebastián Salgado (argentino), el asesor del gobierno de la república serbobosnia Sprska Srdan Perisic o el activista mexicano Israel Arconada, ‘Kortu’, miembro de Askapena, organización de relaciones internacionales de la izquierda abertzale.

Todos los citados han participado como observadores invitados por Rusia en diversos procesos electorales organizados en territorios ocupados de Ucrania desde 2014.