Los planes de dolarización de Milei espantan a Cristina Kirchner

Javier Mieli ratificó que su horizonte tiene la figura de un billete emitido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La dolarización es una meta que puede alcanzarse este año o en 2025, según sugirió el presidente argentino, pero es inexorable. "Estoy a un 87,5% (de lograrlo)". El utraderechista reafirmó su propósito después de que se conociera la inflación de enero, del 20,6%, cinco puntos menos que en diciembre, una señal que el Gobierno considera auspiciosa. El aumento del costo de la vida acumulado en 12 meses es del 254,2%.

Milei volvió a reafirmar una hoja de ruta ya transitada por Ecuador y en parte El Salvador, después de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner diera a conocer un documento de 33 páginas con la advertencia de los riesgos que representaría para el país abandonar la soberanía monetaria. "La dolarización significaría perder para siempre la posibilidad de desarrollo de nuestro país. Una verdadera catástrofe de carácter irreparable".

Según la también exvicepresidenta, Argentina enfrenta una tercera crisis de su deuda externa desde que se inició ese ciclo con la última dictadura militar (1976-83). Para enfrentarla, el anarco capitalista no hace más que repetir recetas que, según Fernández de Kirchner, fracasaron "provocando solo pobreza y dolor". En ese sentido, recordó que el actual ministro de Economía, Luis Caputo, es uno de los responsables de los altos niveles de endeudamiento alcanzados bajo la presidencia de Mauricio Macri (2015-19). El magnate recibió 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, de acuerdo con el documento, han condicionado seriamente a Argentina.

El Gobierno, "hasta el momento", sólo ha desplegado "un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento del paro y la desesperación social en una suerte de caos planificado". De acuerdo con Fernández de Kirchner, Milei "espera que la recesión brutal", impulsada por una devaluación del 118% de la moneda se profundice la pérdida del poder adquisitivo en un país con 45% de pobres. "La novedad que Milei presenta es su verdadero plan de estabilización que es, ni más ni menos que la dolarización". El Poder Ejecutivo volverá a endeudar a la Argentina "sin límites y bajo jurisdicción extranjera".

Reacciones en cadena

El ministro del Interior, Guillermo Francos, calificó de "surrealista" el texto, entre otras razones porque "no hace ninguna autocrítica de lo que fueron sus 16 años en el poder". Caputo se permitió la ironía: "Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal. La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada". La respuesta de la dirigente opositora no se hizo esperar. "Señor ministro, no es el primero de su familia que intenta hacerme callar. Solo en un país con este poder judicial usted puede volver a ser funcionario público". Fernández de Kirchner aludió al intento de magnicidio de setiembre de 2022. Una empresa de los hermanos del timonel de la economía argentina realizó pagos millonarios a un presunto carpintero que forma parte de los grupos radicales que, según señalan los abogados de la expresidenta, estuvieron detrás del fallido atentado.

A diferencia de sus ministros Milei evitó esta vez el desaire frente al documento de la líder del kirchnerismo. El presidente señaló al respecto que Fernández de Kirchner "es intelectualmente honesta". Su problema, remarcó, "es que se adhiere a un modelo que es una porquería". Ella lo llamó también "showman" y producto de las tertulias televisivas. "Los nuevos tiempos requieren de un poco de show", aceptó el presidente.

Presiones y rechazos

Un sector del empresariado argentino, vinculado especialmente al negocio exportador, acompaña a Milei en su proyecto de abandonar el peso, la moneda nacional. Esa idea provoca resistencias en el sector industrial vinculado en particular con el mercado interno, pero también en sectores políticos que solo tienen en común con la expresidenta el rechazo a la dolarización. "Hemos tenido un alza de precios desmedida. Esto genera una angustia muy grande. Tengo miedo que eso se transforme en algo irreversible como la dolarización", dijo el senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, un partido que acompaña a Macri desde hace ocho años.

Lousteau fue un efímero ministro de Economía de Fernández de Kirchner en 2008. Se enemistaron pronto. Martín Guzmán ocupó el mismo puesto durante el último e impopular gobierno peronista de Alberto Fernández. También tuvo roces con la entonces vicepresidenta. Ahora coinciden sobre los riesgos en ciernes. La dolarización, dijo, sería "la peor de todas las herencias que se le podría dejar al pueblo argentino".

El presidente del Tribunal Supremo, el peronista Horacio Rosatti, emerge en este contexto como el único salvaguarda de una moneda que Milei calificó de excremento. En plena campaña electoral aseguró: "si una dolarización elimina la moneda argentina, es inconstitucional". Rosatti sugirió en esa oportunidad a Milei, aunque sin nombrarlo, que “lea” la Carta Magna. "Hay que tener una moneda que se emita en la Argentina. No es posible regular el valor de la moneda de otro país”.

El presidente cree que buena parte de quienes lo eligieron en segunda vuelta frente al peronista Sergio Massa abrazan su propuesta como una panacea. También recibe respaldos desde el exterior. "Si no dolariza la economía de inmediato, no tendrá éxito", aseguró Steve Forbes, editor jefe y nieto del fundador de la prestigiosa que lleva su apellido. Milei ya tiene suficientes billetes norteamericanos para sacar del mercado los pesos circulantes. Pero, además, recordó que "el pueblo argentino" ya posee "decenas de miles de millones de dólares tanto en el extranjero como debajo de los colchones en casa". Se calcula que, fuera del sistema bancario argentino, hay unos 400.000 millones de dólares.