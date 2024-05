El Hércules da las gracias a la Santa Faz

Ha sido el útimo acto institucional del Hércules tras el ascenso a la Primera RFEF. La visita al monasterio de la Santa Faz para dar gracias por el éxito era obligada y allí han estado todos acompañados por varios aficionados del equipo para felicitar al grupo. Fue la segunda ofrenda floral de la temporada para un equipo que ha cumplido con el gran objetivo antes de iniciar las merecidas vacaciones. Joaquín López, el capellán del Hércules, dio la bienvenida a la plantilla en la puerta del monasterio antes de oficiar el acto religioso junto al capellán-rector de Santa Faz, Miguel Ángel Cremades.

Parodi realiza la ofrenda floral / Jose Navarro

"Llevo ocho años aquí y nunca me he sentido tan querido por el Hércules como este año, tuve una gran acogida y siento mucho cariño", señaló Joaquín López durante una extensa omilía en la que ensalzó la calidad humana de la plantilla blanquiazul". Joaquín, gran aficionado al deporte, estuvo en el Rico Pérez disfrutando del ascenso en la grada. "Me emocioné mucho, la clave es este gran equipo humano que sois. Estáis muy unidos y eso es lo más importante", destacó en su relato el capellán del Hércules ante la atenta escucha de todos los componentes del cuadro blanquiazul.

Carlos Parodi, presidente del Hércules, y Nico Espinosa, capitán, fueron los encargados de realizar la ofrenda antes de la entrega a cada componente de la plantilla de un recuerdo de la Santa Faz.