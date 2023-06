Todo comenzó cuando Mª Angeles González recibió una llamada de la Federación Española de Donantes de Sangre reconociendo su labor y ayuda como donante de sangre desde hace 40 años. Hablamos con ella y nos indica que con cada donación de sangre, se salvan 3 vidas "ofreces esperanza a aquellos que se encuentran en situaciones críticas".

¿Qué te impulsó a convertirte en donante de sangre y cuál ha sido tu experiencia hasta ahora?

Mi padre era donante de sangre y era 0 negativo también como yo. Lo acompañaba a todas las donaciones. Para mí era un “héroe sin capa”, por eso, en cuanto cumplí los 18 años hice mi primera donación; me recorrió una sensación de orgullo y felicidad de ver lo que había hecho. Que era lo que quería hacer desde que veía a mi padre de pequeña. Y a partir de ahí, cuando veía que había donaciones, ahí iba yo.

¿Cuánto tiempo llevas siendo donante de sangre en El Campello y cuántas donaciones has realizado en total?

Llevo donando religiosamente 3 veces al año desde hace 40 años, excepto las fechas propias de los embarazos. Desde que hay registros y se usan los ordenadores para controlar todo, llevo 60 donaciones, pero seguramente sean más porque antes de las tarjetas te daban una libretita y lo apuntaban ahí. Ahora está todo controladísimo.

Donas y dentro de unas semanas te llega un análisis de nuestro estado de salud.

¿Has tenido algún obstáculo o desafío durante tu trayectoria como donante? ¿Cómo te preparas antes de una donación?

Yo tengo mucho respeto a las agujas y hacerme un análisis de sangre me daba respeto. Pero esto mismo no me pasaba cuando tenía que donar sangre. Era tan grande la ilusión y las ganas de aportar mi granito de arena que siempre que veo que no puedo ir a El Campello, voy al hospital.

La sangre no es algo que uno pueda fabricar. La única manera de reponer sangre es con la donación de otra persona solidaria.

Además, antes de cada donación procuro cuidarme mucho más de lo que hago normalmente. Me tomo hierro o cuido la alimentación para la anemia y otras acciones que aconsejan como beber mucha agua.

¿Qué consejo le darías a aquellos que aún no han considerado la donación de sangre?

Pues quiero dirigirme en especial a la gente joven y a los hombres para que se animen a donar. A los primeros porque pienso que tienen toda una vida por delante para que se animen. Porque siempre conoces a alguien, amigo o familiar al que le han hecho una transfusión y su sangre puede salvar esa vida.

Y a los hombres, porque así renuevan su sangre. Las mujeres cada mes tenemos la menstruación, pero los hombres no.

¿Ha tenido la oportunidad de conocer a algún receptor de su sangre o de escuchar alguna historia impactante relacionada con sus donaciones?

Las donaciones son anónimas, pero circula una leyenda que si te cruzas con una persona que ha recibido una transfusión, hay una conexión o feeling entre esas dos personas. No sé si será verdad pero eso he escuchado.

¿Cuáles son las razones por las que considera que es importante promover la donación de sangre en la comunidad de El Campello?

Hace falta mucha concienciación y mucha sangre. Más de la que pensamos. Y, aunque, El Campello es un pueblo muy solidario y viene mucha gente a donar, cuantas más personas se animen, podremos ayudar a más gente.

No importa el grupo sanguíneo que tengas. El caso es ir.

¿Cómo ha sido tu experiencia con los profesionales de la salud y los centros de donación de sangre?

La verdad que siempre han sido súper amables y pendientes de que no te marees o si necesitas algo. Tanto en El Campello como en el Hospital. Yo hago a veces la broma de que vengo solo “por el bocadillo” o “frutos secos” y aunque sea un pequeño detalle, siempre agradecen muchísimo que vayas. Normalmente suelo tardar como mucho unos 15 minutos en donar y nunca he tenido ningún problema. Saber que mi sangre ha ayudado a personas gracias a una acción que solo me lleva 15 minutos y es gratis, me pone muy feliz.

¿Has participado en campañas o actividades para promover la donación de sangre en la comunidad?

Yo he estado ayudando repartiendo folletos y siempre que voy lo pongo en redes sociales para recordar a otras personas que también pueden ir. Además, también llevo a mis compañeros de trabajo y amistades siempre que puedo. No importa el tipo de sangre que tengas, cualquiera es igual de útil y valiosa. Donar sangre es como entregar un pedacito de ti mismo para que alguien más pueda tener la oportunidad de vivir y sonreír de nuevo.