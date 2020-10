El Teatre Arniches reprén la campanya escolar amb una dotzena d’espectacles

Tota la informació sobre la campanya de teatre, música i dansa de l’Arniches per a escoles i instituts es pot descarregar en la web de l’IVC (https://ivc.gva.es/admin/assets/docs/c/a/campana-escolar-16.pdf). En total són 8 espectacles teatrals, 3 de dansa i 1 de música que es duran a terme des d’aquest 19 d’octubre fins al 20 d’abril.

Cada representació té un preu únic de tres euros per alumne o alumna i els centres educatius interessats a reservar alguna funció s’han de posar en contacte amb el Teatre Arniches per correu electrònic (arniches_ivc@gva.es) o per telèfon (965 93 83 33).

Segons la coordinadora de l’IVC a Alacant, Alícia Garijo, «continuem amb la nostra voluntat de construir ponts entre la cultura i l’educació, per això és important reprendre la nostra programació didàctica escolar per a la formació i el desenvolupament de la infància, com són el teatre, la música i la dansa», i ha afegit que «ens sumem a l’esforç de la comunitat educativa per a oferir la campanya d’arts escèniques per a escolars, adaptada a l’actual situació sanitària, en absolutes condicions de seguretat, convençuts que tan important és retornar als xiquets i xiquetes a l’escola per a continuar aprenent, com dur-los al teatre perquè recuperen també el seu dret a imaginar, emocionar-se i aprendre a través de les històries».

Per a fer de les eixides escolars al Teatre Arniches una activitat segura s’ha reduït l’aforament del teatre per a garantir la distància interpersonal de seguretat en tot moment. Igualment, l’ús de la mascareta serà obligatori per a tot l’alumnat des de primer de Primària.

A més, abans de cada funció es desinfectarà i ventilarà la sala i l’alumnat i professorat tindrà gel hidroalcohòlic al seu abast per tot el recinte. Una altra mesura clau és la separació per classes per evitar el contacte entre grups de convivència estables. També és important que enguany cada funció serà per a una escola només.

El pla de seguretat de l’Arniches també inclou un itinerari segur des de l’arribada així com l’ampliació de l’equip de monitors al teatre i del servei de neteja.

Programació des d’Infantil fins a Batxillerat i FP

La campanya escolar del Teatre Arniches per aquest curs 2020-2021 inclou espectacles de 8 companyies valencianes, dues de Madrid, una de Lleida i una altra de les Illes Balears.

Arranca el 19 d’octubre amb l’espectacle de dansa «Lù’ de la Companyia Maduixa», una proposta per a públic de 4 a 8 anys que ha guanyat el premi FETEN 2020 al millor espectacle i que la Mostra d’Alcoi 2019 reconegué com a millor espectacle familiar.

El 21 d’octubre és l’hora del teatre en valencià de la mà de l’obra «@Rita_Trobador» d’Escaflit Teatre, una proposta per a públic adolescent de 12 a 14 anys.

El 18 de novembre els escolars de 12 a 18 anys tindran l’oportunitat de tornar a gaudir de la dansa, en aquesta ocasió amb el premi al millor espectacle en» l’Alacant a escena de 2019»: «Quan els ocells prenen el vol», de la companyia Over & Out.

El 23 de novembre, continuant amb el teatre en valencià, arriba l’obra «Nautilus», de la companyia de La Negra. Aquest espectacle per a públic de 4 a 12 anys està recomanat per la Xarxa Nacional de Teatres i Auditoris i també és Premi FETEN 2020 per la seua proposta original per la sensibilització mediambiental.

El 9 de desembre es representarà l’espectacle de teatre en castellà «Conservando memoria» de la companyia El Patio, una proposta per a públic adolescent de 12 a 18 anys que també va guanyar un premi FETEN 2020, en aquest cas el de millor autoria.

L’11 de desembre la música alçarà el teló de l’Arniches a càrrec de l’Spanish Brass i el seu «Un po’ di Fellini», un espectacle pedagògic per a públic dels 8 als 16 anys. Al gener es combinen el teatre en valencià i castellà: el dia 15 «L’home bo» de Caterva Teatre, per a públic de 14 a 18 anys, i el 18 «Adiós Peter Pan», un espectacle per a alumnat de 4 a 12 anys amb el qual la companyia lleidatana Festuc Teatre va ser candidata als Premis MAX 2019 en la categoria infantil, juvenil i familiar.

El 5 de febrer és el torn de la companyia Leamok i el seu ‘Lázaro’, una adaptació lliure d’‘El Lazarillo de Tormes’ per a públic major de 16 anys. Després d’aquest espectacle en castellà, torna la dansa. En aquesta ocasió una proposta que arriba de les Illes Balears amb la companyia Baal Dansa i el seu espectacle per a públic de Primària ‘MiraMiró’, un homenatge a Joan Miró en què ballen juntes la dansa i l’animació de vídeo.

El 29 de març, des de Madrid, arriba l’espectacle de titelles ‘Orfeo’ per a públic de Primària i en castellà amb el qual la companyia La Cánica Teatro ha guanyat el Premi FETEN 2020 a la millor proposta d’un clàssic.

L’Arniches abaixarà el teló de la campanya escolar 2020-2021 amb el Premi MAX 2019 al millor espectacle juvenil: l’obra «Dados» de la companyia madrilenya Ventrículo Veloz.