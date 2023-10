«Banda a l’escola» rep el premi d’innovació educativa Maria Geli

El projecte «Banda a l’escola» de l’IES Andreu Sempere ha guanyat la tercera edició dels Premis d’Innovació Educativa en la modalitat internacional que organitza el Consell General d’Andorra amb la col·laboració de GAM21, espai de reflexió educativa. El premi, dotat amb 12.000€, ha estat compartit ex aequo amb el projecte ExpresARTE del CEIP Federico Maicas de Torrent (València), per la qual cosa cadascun dels guanyadors s’endú 6.000€.

El projecte d’innovació educativa «Banda a l’escola» es va iniciar en 2021 i ha permès implementar el dispositiu banda escolar a les classes de Música de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO dins l’horari lectiu, aplicant la metodologia ClassBand Yamada i seguint el model d’èxit francès de l’Orchestre à l’école, associació de la qual forma part el centre alcoià.

El jurat dels premis Maria Geli 2023 ha destacat que el projecte Banda a l’escola pren en consideració la tradició de les bandes al País Valencià per mobilitzar el centre escolar i les associacions de l’entorn de la ciutat d’Alcoi aportant innovacions pedagògiques com la possibilitat de desenvolupar l’aprenentatge musical de manera col·lectiva, la inclusió de l’alumnat i la promoció del plurilingüisme escolar. A més, el projecte ha demostrat que la música pot ser una eina eficaç per a la millora de la autoestima, la motivació i la cohesió social de l’alumnat.

Com ha destacat també el jurat, el projecte mobilitza un aprenentatge pràctic i experiencial eficaç, fomenta les relacions socials arrelades a la tradició cultural i sobretot una metodologia de treball basada en l’esforç personal i la constància, dins del treball de creació de produccions originals col·lectives.