Piropos al revés. Lanzados por las mujeres. Pero sin perder ni pizca del mal gusto habitual en estos requiebros sexistas. El Ayuntamiento de El Verger ha decidido cambiar los papeles y demostrar en la calle que los piropos son de muy mal gusto. Ha colocado carteles en las calles con expresiones como las siguientes: "Preciós, jo a dieta i tú amb eixe tros de xurro"; "xic, si estas malalt, la meua clotixna es medicina"; "et deixe que em trenques la tomaca quan vullgues"; "boniquet, es vore't passar i se'm fa la figa aigua", o "xicon, amb eixes pilotes em faria un bon putxero".

La campaña logra, desde luego, el objetivo de retratar lo soeces que son a veces los piropos y la incomodidad, como poco, que provocan a menudo a quien los tiene que aguantar.

Pero no ha gustado a todos en El Verger. El PP ha saltado como un resorte. Los carteles se han colocado esta mañana. Los populares han asegurado que han recibido quejas, "entre ellas de padres cuyos niños saben perfectamente leer y que no les gusta que sus hijos aprendan este tipos de expresiones y menos que las puedan reproducir". El PP denuncia que es "desagradable pasear por el pueblo leyendo estos mensajes". Sostiene que a la gente mayor le "incomodan" estas expresiones. Y exige "un poco mas de buen gusto" en las campañas que se pagan con dinero público. "No todo vale para dar la nota", remachan los populares.