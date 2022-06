En els últims anys, els ciutadans hem incorporat una sèrie d’hàbits a la nostra vida diària per intentar cuidar el medi ambient. Es pot dir que estem conscienciant-nos, o estem en procés.

Anar amb bicicleta per la ciutat, disposar de diversos poals a casa per separar els residus, cuidar la despesa energètica i d’aigua en la llar o practicar el consum responsable s’han convertit en normes i han deixat de ser excepció.

A més, la Generalitat Valenciana, a través dels consorcis de residus i de manera coordinada, col·labora amb les administracions locals per sensibilitzar en la importància del reciclatge i facilitar la separació i la recollida selectiva en la llar. Perquè entre tots reciclem cada dia més i millor.

Si a casa nostra ja complim majoritàriament el nostre deure envers el planeta, per què no ho fem també fora de casa?

Estigues on estigues, al carrer, en el col·legi, en el teu lloc de treball, en centres esportius, lúdics, en la muntanya, en la platja… en qualsevol lloc que estigues, sempre és important separar bé els residus per afavorir-ne el reciclatge.

És important utilitzar els contenidors específics i per als residus per als quals no hi ha contenidor en la via pública, els punts nets.

Si a casa fas l’esforç de separar els seus residus, no ho desbarates després.

1.-Reciclar al carrer. Si vas pel carrer i et prens un refresc, un entrepà o alguna cosa similar, busca prop de tu el contenidor més apropiat: els envasos menuts també són importants. Evita les papereres de la via pública, llevat que prevegen separació en origen i busca sempre l’illa de contenidors específics que l’ajuntament ha habilitat per a cada tipus de residu.

2.-Reciclar al col·legi és un bon lloc per a aprendre a separar en origen, sobretot en els contenidors blau i groc, ensenyant l’alumnat a diferenciar entre un envàs lleuger (llandes, brics i envasos de plàstic) i un de paper i/o cartó. En la pàgina web d’Ecoembes pots trobar recursos didàctics, fullets, presentacions i jocs per a fer del reciclatge un entreteniment divertit. A més, la Generalitat, en col·laboració amb Ecoembes i altres institucions, disposa del programa d’educació ambiental “Recicla amb els 5 sentits”, amb tallers per a diferents públics, que posa a l’abast de consorcis i municipis en tota la comunitat valenciana, ajudant així que els més menuts estiguen cada dia més conscienciats.

3.-Reciclar al Treball. També podem cuidar el medi ambient des del nostre lloc de treball o oficina. Si tens una empresa i vols convertir-la en un Centre de Treball Sostenible (CTS) que contribueix al fet que els residus d’envasos puguen tindre una nova vida, pots consultar amb el teu ajuntament o amb Ecoembes.

Per a ajudar al fet que tots col·laboren és important posar papereres de colors per als diferents tipus d’envasos, que després seran baixats als contenidors del carrer.

4.- Muntanya i platja

El mateix passa quan vas a la muntanya o a la platja; no has de deixar cap residu, perquè serà una empremta inesborrable, que romandrà durant molt de temps.

De fet, hi ha nombrosos projectes mediambientals que promouen la recollida de residus.

En poques setmanes, des de la Conselleria… en col·laboració amb Ecoembes, es posarà en marxa la campanya CONSERMAR, que un any més, visitarà algunes de les platges de la Comunitat Valenciana més concorregudes per ajudar a conscienciar de la necessitat de reciclar els envasos dels productes que es consumeixen a les platges.

La Generalitat organitza en col·laboració amb Ecoembes i alguns consorcis de residus de la Comunitat, altres projectes, com el que ha finalitzat recentment del Repte del reciclatge.