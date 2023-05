La falta de precipitaciones y las temperaturas anormalmente elevadas para esta época del año están amenazando el futuro de un sector clave para la economía española como son los olivares. España es el mayor productor mundial de aceite de oliva, pero los productores temen una situación de verdadera “catástrofe” de aquí a pocas semanas si la situación continúa igual.

"Apenas ha llovido desde enero. El suelo está muy seco", se preocupa Cristóbal Cano, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en la región sur de Andalucía, el corazón de la industria del aceite de oliva de España, en declaraciones a la agencia AFP.

Cano, propietario de 10 hectáreas de olivos en Alcalá la Real, cerca de Granada, nunca había visto una situación tan preocupante en los 20 años que lleva como agricultor.

“Si algo no cambia radicalmente en las próximas semanas, será una catástrofe”, advierte.

Según la agencia meteorológica AEMET, las precipitaciones acumuladas desde el 1 de octubre han sido un 25 por ciento inferiores a lo normal en toda España y un 50 por ciento inferiores en la mayor parte de Andalucía, donde los embalses están al 25 por ciento de su capacidad.

La situación empeoró a finales de abril y principios de mayo, cuando una ola de calor prematura trajo temperaturas excepcionalmente altas que hicieron que el mercurio rozara los 40 grados en muchos puntos del sur de España.

"Esto sucedió cuando los olivos estaban en flor", dice Rafael Pico, director de Asoliva, la asociación española de productores y exportadores de aceite de oliva, quien teme que las flores se sequen. "Si no hay flores, no hay frutos. Y si no hay frutos, no hay aceite".

'Al borde del colapso'

Para España, que normalmente suministra el 50 por ciento del aceite de oliva del mundo y exporta cerca de 3.000 millones de euros (3.300 millones de dólares) cada año, la situación es aún más preocupante dada la desastrosa producción del sector en 2021-2022.

También durante esa temporada, la falta de lluvia y las temperaturas extremas hicieron que la producción de aceite de oliva cayera un 55 por ciento, a 660.000 toneladas, en comparación con 1,48 millones de toneladas en 2021-2022, según muestran las cifras del Ministerio de Agricultura citadas por AFP.

"Mirando las previsiones, es casi ya un hecho: va a ser otro año sombrío", dice Rafael Sánchez de Puerta, director de Dcoop, la cooperativa olivarera líder en España.

Si las predicciones se cumplen, podría significar el final de muchas plantaciones de olivos.

"Podemos hacer frente a un año difícil. Es algo natural dentro del ciclo de crecimiento. Pero dos años seguidos serán un desastre. Muchos están al borde del colapso", dice.

Teniendo en cuenta el coste de la maquinaria, el pago de los salarios y la devolución de los préstamos, "los agricultores necesitan liquidez" para mantenerse a flote, dice Pico de Asoliva, y recuerda que muchas personas en Andalucía y otras autonomías viven de la producción de aceite de oliva.

Precios desbocados

Pero el panorama también es sombrío para los consumidores. “El precio mundial del aceite de oliva depende en gran medida de España”, recuerda Pico.

Desde hace ya varios meses, el precio del aceite se ha disparado. "A mediados de abril, el aceite de oliva se vendía a 5.800 euros por tonelada, frente a los 5.300 euros de enero", dice Fanny de Gasquet, de Baillon Intercor, una firma especializada en aceites y grasas. En enero de 2022 se vendía a 3.500 euros, y todo indica que la tendencia alcista continuará.

En Andalucía, los olivos jóvenes "no tienen las raíces suficientemente desarrolladas para poder extraer agua" de las profundidades del subsuelo, por lo que "habrá pérdidas" que repercutirán en la producción durante los próximos dos o tres años, advierte.

Frente a esta situación, a fines de 2022, el Gobierno español decidió reducir el IVA sobre el aceite de oliva del 10% al 5% como parte de un paquete de medidas para ayudar a los consumidores frente a la inflación galopante.

Y para ayudar a los agricultores a hacer frente a la sequía, el Gobierno ha reducido el impuesto sobre la renta del sector en un 25 por ciento. Pero para muchos, estas medidas son insuficientes frente a la crisis que se avecina.

"Bajar los impuestos a la gente que va a tener casi ningún ingreso les sirve de poco", asegura Sánchez de Puerta, de Dcoop, y pide medidas más ambiciosas para combatir "una sequía que está durando más de lo debido".

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es