España, el séptimo país más feliz del mundo, según un ránking internacional

España es conocida por albergar un gran número de virtudes de las que carecen otros países. Entre otras, la larga esperanza de vida de sus habitantes, muy superior a la de estados más desarrollados económicamente. Pero este es solo uno de los factores que determinan la felicidad global de un país. Un estudio del instituto Hot or Cool de Berlín (Alemania) realiza periódicamente un ránking de las naciones con mejor bienestar del planeta (en el que el aspecto económico se deja a un lado). España ocupa una posición claramente positiva dentro del planeta.

En concreto, el ranking que acaba de hacerse público, llamado ‘Happy Planet Index (HPI)’, sitúa a España en el puesto número 7 (de entre 147 países) dentro de ese índice. Se trata de un parámetro que combina datos sobre satisfacción personal, esperanza de vida y huella de carbono para ofrecer una instantánea de la capacidad de los países para ofrecer a sus ciudadanos una vida sana una vida sana, feliz y digna sin sobrecargar el planeta. En otras palabras, el Happy Planet Index analiza la eficiencia con la que los estados gestionan sus recursos para proporcionar a la gente lo que realmente importa: salud y la salud y el bienestar.

Vanuatu, en el Pacífico, es un pequeño país que está considerado el más feliz del mundo / Shutterstock

España, además, ha subido 5 peldaños respecto al anterior HPI, lo que consolida su posición como país con un creciente bienestar colectivo. En Europa, solo Francia y Portugal están en puestos parecidos, pero algo por debajo de España. Esta es la sexta edición del Happy Planet Index. Fue lanzado por primera vez en 2006, con posteriores ediciones en 2009, 2012, y 2016 y 2021.

Uno de los factores que explican este puesto número 7 en el panorama internacional es la esperanza de vida, que sigue siendo especialmente elevada en el caso de España, al alcanzar los 83 años. Eso supone que nuestro país es el 9º de la Tierra en el que más años se vive.

Hay que tener en cuenta que la esperanza de vida en Estados Unidos es de 77,2 años, bastante por debajo de la española. Pero es que el país norteamericano, teniendo en cuenta todos los factores estudiados, ocupa el puesto 102º en la tabla de 147 países analizados, es decir, en el furgón de cola, lo cual demuestra que el desarrollo económico no siempre va a la par de la felicidad de sus habitantes.

En cuanto al índice del factor ‘Bienestar’ (entendido por cómo de satisfechas están las personas con sus vidas), el estudio otorga a España una puntuación de 6,5 sobre 10. Eso le coloca en el puesto 28 del planeta.

Evolución del índice en España / Hot or Cool

Otro de los aspectos considerados en la llamada ‘Huella ecológica’, entendida como la cantidad de tierra, medida en hectáreas por persona, que se necesitan para que estén operativas las necesidades del país. En esta materia, España ocupa un puesto poco favorable en el ranking mundial: 7,12 hectáreas globales por persona, es decir, la plaza 91 dentro del listado de 147 países analizados.

Los países más felices y los menos

Según el estudio del Instituto Hot or Cool de Berlín, los países con mejor HPI del planeta son, por este orden: Vanuatu, Suecia, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Además, los países del oeste de Europa (España y su entorno) han sobrepasado a Latinoamérica como países con notas más altas. Los peores son, por este orden: Afghanistán, Lesotho, Botsuana y República Centroafricana.

Los más felices y los que menos, según el último ránking, de 2021 / Hot or Cool

No hay ningún país que obtenga la mejor puntuación posible, pero los que más mejora han experimentado en los últimos años han sido Croacia, China, Malasia, Argelia y Lituania.

Más PIB no equivale a mayor felicidad

De los 10 países con mayor PIB per cápita, 6 de ellos tienen puntuaciones inferiores a la media en el HPI.

Y es que “perseguir un PIB cada vez mayor no conduce a lo que realmente importa: el bienestar dentro de límites medioambientales. En muchos países ricos, los altos niveles de consumo y producción están contribuyendo al colapso ecológico sin proporcionar salud ni felicidad a sus ciudadanos”, afirman los autores en un comunicado.

De hecho, se ven pocas similitudes entre el PIB y el HPI, y “ninguno de ambos parámetros debería ser el único indicador que utilicen los países para medir su bienestar y su éxito”.

Más desarrollo económico no equivale a más felicidad personal / Agencias

"El HPI no debería sustituir a las métricas existentes, pero sí animar a los países a adoptar democráticamente medidas alternativas de progreso", afirma Saamah Abdallah, directora del Programa de Bienestar Sostenible del Hot or Cool Institute. "Los ciudadanos deben tomar la iniciativa a la hora de definir lo que importa y lo que debe medirse".

Las emisiones de CO2 reducen el bienestar

Los países con una elevada huella de carbono per cápita no suelen obtener buenos resultados en el HPI. Se ha comprobado que un mayor uso de los recursos no equivale a un aumento de la salud y el bienestar.

En la mayoría de los países, los ciudadanos más ricos obtienen las peores puntuaciones en el HPI. Sus emisiones de carbono, mucho más elevadas, no se traducen en un mayor bienestar, según pone de manifiesto el estudio.

“Debemos centrarnos en el despilfarro y la desigualdad, que agravan la crisis planetaria", afirma Lewis Akenji, director ejecutivo del citado instituto.

Para consultar los datos de cada país: https://happyplanetindex.org/countries/

Informe íntegro: https://happyplanetindex.org/HPI_2024_report.pdf

