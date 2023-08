Algunos fabricantes de automóviles tienen cursos de conducción para que sus clientes mejoren en su conducción habitual y sepan reaccionar más rápido y mejor ante un imprevisto o una situación de emergencia y evitar así un accidente. No se trata de enseñar a ‘ir de carreras’, no es eso, para aprender a ‘pilotar’ hay otros cursos y no los realizan los fabricantes.

La Hyundai Driving Experience es la escuela de conducción creada por los mismos responsables del departamento que hace los modelos deportivos de Hyundai, los ‘N’. Son cursos de conducción desarrollados por Hyundai Europa, planteados con un formato de día y medio, de inmersión total con múltiples actividades y ejercicios teóricos y prácticos, para que los alumnos ganen en seguridad y destreza en la conducción diaria. Después del éxito en países como Alemania o Austria, Hyundai ha puesto en marcha en España un curso de conducción, de la mano de instructores expertos, con modelos i20N e i30 N. Estos cursos han llegado a España, al circuito Ricardo Tormo de Valencia, y son para aquellos que quieren mejorar sus habilidades al volante, aprendiendo a realizar correctamente cosas tan sencillas (aparentemente) como llevar la postura correcta al volante, frenar bien, tomar las curvas de manera correcta, y otra serie de ejercicios para reforzar su seguridad cuando conducen en el día a día, y para finalizar el curso se rueda en el circuito lo que permite a los participantes disfrutar de una experiencia cargada de adrenalina. Los cursos de conducción deberían ser obligatorios para todos los conductores, da igual el nivel o la experiencia, es algo que influye en la seguridad vial y que tal y como se ha demostrado a lo largo de los años en nuestro país, ayudan de forma decisiva a la reducción de accidentes. Además, es fácil hacerlo de diferentes niveles, con diferentes objetivos y diferentes coches, y lo que es más importante, consiguiendo que el alumno aprenda, evolucione en su nivel de conducción y se divierta. Esa es la clave. Para la próxima convocatoria, que será en 2024, lo mejor es informarse en el concesionario Hyundai.