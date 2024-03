SUV, urbano, y eléctrico

Volvo lanza en el mercado español el EX30, un SUV pequeño, totalmente eléctrico y es el coche más barato de los eléctricos 100 % comercializados por la marca. El Volvo EX30 es el modelo con la huella de carbono más baja entre todos los vehículos 100 % eléctricos fabricados por la marca sueca propiedad de la china Geely.

Volvo fabrica actualmente el EX30 en su planta de Zhangjiakou, en China, pero dada la demanda que está teniendo, la producción se llevará a cabo también en Gante, Bélgica, a partir de 2025, aunque no saben todavía si será para las 3 versiones.

El Volvo EX30 se presentó de forma estática a mediados del año pasado y en España ya hay cerrados 2.000 pedidos, de las 3.500 unidades que la marca tiene para comercializar este año. Del Volvo EX30 no habrá versiones gasolina ni diésel, de hecho ya no fabrica ningún diésel, y sólo se venderá con motor eléctrico 100 %. Utiliza la plataforma eléctrica SEA del grupo chino Geely, y está disponible con dos motores y dos baterías que combinándolos salen un total de tres versiones, y hay tres acabados (Core, Plus y Ultra).

El habitáculo está presidido por una pantalla central de 12,3 pulgadas situada en el centro del salpicadero que incluye toda la información. / Información

Este nuevo modelo es el SUV más pequeño jamás fabricado por Volvo y su primer vehículo dentro del segmento SUV-B, tiene unas dimensiones de 4,23 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,54 metros de largo.

El diseño exterior mantiene la esencia de Volvo, plausible en elementos como los faros delanteros, los marcados pasos de rueda, los retrovisores sin marco o la iluminación LED de la parte trasera en forma de ‘C’. Son cinco los colores disponibles para la carrocería y es posible escoger varios tipos de llantas que van desde 18 hasta 20 pulgadas.

El interior es todavía más revolucionario que el exterior, con un diseño minimalista a la vez que vanguardista. El salpicadero es muy limpio, ya que carece de botones, y en el centro del mismo se sitúa una enorme pantalla en la cual se muestran diferentes parámetros relacionados con la conducción, así como todo lo relacionado con el sistema de infoentretenimiento. Como novedad, encontramos un enorme altavoz situado de manera transversal al fondo y a lo largo del salpicadero. Serán cuatro las versiones para la tapicería, todas ellas fabricadas con materiales reciclados. Por su parte, el maletero tiene una capacidad de 318 litros.

Volvo EX30 interior / Información

El Volvo EX30 ofrece de serie todos los sistemas de seguridad y de asistencia al conductor que se esperan de un Volvo, aunque sea más pequeño, incluidos el sistema City Safety, el sistema de detección de ciclistas y peatones y el Pilot Assist con ayuda avanzada de adelantamiento.

El Volvo EX30 contará con tres tipos de motorizaciones: Single Motor, Single Motor Extended Range y Twin Motor. Las potencias oscilan entre los 272 y los 428 CV.

Pero una característica del EX30 es que lleva dos tecnologías diferentes de baterías. Una es la batería LFP (fosfato de hierro y litio) de 51 kWh que lleva la versión normal de un sólo motor.

Volvo EX30 Cloud Blue Exterior / Información

La otra batería es la NCM (litio, níquel, manganeso y cobalto) de 69 kWh, que genera energía de forma más eficiente. En la opción de un solo motor con autonomía extendida proporciona una autonomía de hasta 480 km entre cargas. La variante Twin Motor Performance combina una batería NCM con un segundo motor eléctrico adicional. Esta variante del EX30 con tracción integral tiene una potencia de 428 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos.

La batería LFP de autonomía estándar admite una potencia de carga de hasta 11 kW en corriente alterna (CA) o de 134 kW en corriente continua (CC), mientras que la batería de autonomía ampliada NCM se puede cargar a un máximo de 22 kW en CA y 153 kW en un punto de carga rápida, lo que permite hacer una recarga del 10 al 80 % en apenas 26 minutos.

Los precios en España, sin incluir las bonificaciones estatales, parten de 37.500 euros para la versión Single Motor, 42.500 euros en el caso del Single Motor Extended Range y 48.995 euros para la versión Twin Motor, la única con tracción a las cuatro ruedas. Hay una campaña de descuento de 5.000 euros por financiar para la versión Single Motor Extended Range y una autonomía de hasta 476 kilómetros.