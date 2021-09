El veganismo es una filosofía de vida o una forma de vida en la que prima el respeto hacia todos los animales o seres sintientes. Por ello, no se consumen, usan o utilizan productos o alimentos de origen animal ni derivados.

Las dificultades que encuentra el colectivo vegano aparecen desde las etapas iniciales de la vida, es decir, desde que los menores veganos comienzan la etapa escolar.

En nuestro país, los centros escolares públicos por regla general no prevén menús escolares para menores sino que se trata más bien de una cuestión de «voluntad» que se ofrezca a estos menores y sus familias la opción vegana, lo que choca frontalmente con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

Sólo algunas Comunidades Autónomas prevén menús ovolacteovegetarianos para los escolares que lo soliciten habiéndose recientemente en la Comunidad de Madrid previsto los menús veganos para las escuelas de educación infantil.

Esto supone que los menores veganos, desde que comienzan la escolarización obligatoria, sufran situaciones de discriminación frente a los no veganos, en el ámbito de los comedores escolares que en su mayoría no prevén un menú específico, a diferencia de las posibilidades que se ofrecen a quienes tienen una religión diferente o quienes presentan alergias o intolerancias. La opción que tienen estos menores es eliminar de su dieta los productos de origen animal, sin sustitución por alimentos de origen vegetal con valor nutricional equivalente. Sin ser una cuestión médica, sino una elección de vida, el veganismo merece nuestro respeto, y corresponde que al menos se facilite a quien lo han elegido, planteando opciones que lo satisfagan. No se trata de un capricho o atender al gusto personalizado o individual, sino atender a la demanda de parte de la sociedad (cada vez mayor) que ha elegido una forma de vida más respetuosa con los animales.

Esto debe extenderse a todos los ámbitos de la sociedad porque si queremos una sociedad más avanzada y más justa, el respeto y la empatía debe extenderse a todos y hacia todos.