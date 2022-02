Neo, el gato que repartía afecto

Hay días y días, como cuando recibí esta carta y paré mi mundo para leerla:

«En la noche del jueves murió Neo. Se nos murió estando todos juntos, mientras tomábamos un café en la cocina. Allí estábamos, Fede, Dani, nosotros, Charlotte, Shirley, Trinity. Y Neo, el gato manso, enorme, tranquilo y feliz que nunca sacaba las uñas, que apenas maullaba, que repartía afecto a todas horas.

No hemos necesitado conocer nada de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales -cuya promulgación agradecemos-, para saber que Neo no era una cosa, un bien mueble, un adorno. ¡Claro que era un ser sensible! ¿Quién puede dudarlo?

El dolor que deja es tan grande como la alegría que significó su presencia. Tuvo una vida dulce, cuajada de respeto, admiración y amor. Y con todo ello se ha ido. Fede y Neo, dos seres sintientes frente a frente, diciéndose adiós. Acababa un largo y fructífero viaje en el viejo arca que nos salva, a los humanos y a nuestros animales, de todos los diluvios. Los conceptos ‘animal de compañía’ o ‘animal doméstico’ se agrandan cuando la ausencia del sustantivo confiere su verdadero significado y valor a los adjetivos, cuando nos dejan en soledad, cuando dejan un enorme hueco en la casa.

Escribir estas líneas es una forma de decir adiós a Neo, una forma de celebrar su existencia, de reconocer el inmenso poder creativo y curativo que los animales pueden desplegar ante los humanos, de transmitirle nuestro cariño y nuestra gratitud -a él que ha dado más que lo que recibió- y a los animales que nos acompañan en este viaje común. El gato, nuestro gato, ya no está triste y azul. Somos nosotros los que nos hemos quedado azules y tristes. Les aseguro que esto es amor. Quien lo probó lo sabe».

Fdo: Luis Andrés Muñiz García»

Muchísimas gracias Luis por compartirlo con todos. Descanse en paz Neo.