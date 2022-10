A mi gato le encanta pasearse por los sitios más complicados pero sin duda, su preferencia es la barandilla de mi balcón. Da igual que le llame la atención, en cuanto me descuido ya está otra vez subido haciendo equilibrismo. Mi vecino dice que si se cae no pasa nada porque caerá de pie, pero yo no lo tengo tan claro. ¿Podría ayudarme?

Son muchos los dichos que existen en torno al mundo de los gatos pero no todos son ciertos. Para empezar, como es sabido, no tienen 7 vidas. Sólo tienen una. Sí es cierto que si caen de cierta altura, tienen la facultad de poder modificar su posición en el aire para caer de pie y, así, aminorar los daños del impacto. Sin embargo, si la caída es desde mucha altura el daño será importante. Además, también en esa caída va a influir mucho sobre que objeto o tipo de suelo caiga, incluso, si cae sobre una calle o carretera y justo pasa un coche cuando da contra el asfalto. En todos esos casos, evidentemente, el resultado fácilmente será mortal. Lo mejor es que protejas tu balcón de manera que sea imposible que acceda a la barandilla o, si lo hace, que no sea posible caerse de la misma. Actualmente venden muchos accesorios en tiendas de bricolaje, especialmente diseñados para ello. Es lógico. Todos los años muchos gatos pierden sus vidas al sufrir accidentes de este tipo.