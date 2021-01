Juan Ignacio Campos, que dirige las tres investigaciones del Ministerio Público sobre el rey emérito Juan Carlos I, se ha convertido este lunes en el nuevo teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

Primero ante la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y luego ante el Ministerio Público, Campos ha tomado posesión de su nuevo cargo de forma telemática debido a las restricciones impuestas por la pandemia, según informa la Fiscalía en un comunicado.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha destacado su trayectoria en la lucha contra la delincuencia y en la defensa de los más vulnerables, y ha hecho especial mención a la causa que más "le marcó", la del asesinato de Lucrecia Pérez el 13 de noviembre de 1992 en Madrid, que fue el primer crimen xenófobo reconocido en democracia.

Apadrinado por la fiscal de Sala Pilar Fernández Valcarce y por el magistrado del Tribunal Supremo Nicolás Maurandi, Campos ha firmado el acta que le convierte en teniente fiscal de este tribunal en señal de toma de posesión.

Jefe de la Sección de Delitos Económicos del alto tribunal, Juan Ignacio Campos está al frente del equipo de fiscales encargados de las tres investigaciones preprocesales abiertas a Juan Carlos I, que reside en Emiratos Árabes Unidos desde el pasado 3 de agosto.

Obtuvo el apoyo del Consejo Fiscal el pasado diciembre, aunque la votación no fue únanime; los cinco miembros de la mayoritaria Asociación de Fiscales, de tinte conservador, se abstuvieron y, aunque dijeron no discutir los méritos del candidato, acusaron a Delgado de no haber buscado el máximo consenso para un cargo como el de teniente fiscal del Supremo.

Durante la toma de posesión, la fiscal general también ha reconocido la "independencia", "vocación" y "profunda lealtad" del antecesor de Campos, Luis Navajas, teniente fiscal del Supremo durante seis años hasta que se jubiló el pasado mes de diciembre.