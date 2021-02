Decenas de personas se han concentrado este sábado frente al Ministerio de Igualdad para demandar la aprobación urgente de la ley estatal trans, convocada por la asociación 'Orgullo Crítico Madrid', entre otras.

Esta concentración se enmarca en las movilizaciones convocadas para reclamar la aprobación "sin excusas" de la norma, que contempla la autodeterminación de la identidad sexual, sin "patologizaciones ni debates", como ayer demandó en la carta enviada a la titular de Igualdad, Irene Montero.

Bajo el lema "Lucha trans en las calles", los concentrados han exigido "el fin de la opresión" contra las personas trans y han anunciado que "la resistencia trans no descansará" hasta la consecución de sus derechos.

Según ha explicado a Efe la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, con la concentración también quieren denunciar "la intervención del Ministerio por su socio mayoritario (PSOE) que no le deja actuar" y reclamar que la ley sea presentada de manera conjunta por Unidas Podemos y todo el bloque de la investidura como una proposición de ley para que sea discutida en el pleno del Congreso.

"No entendemos como el PSOE que ha abanderado los derechos LGTBI en España sea quien más obstáculos esta poniendo incluso con frases y argumentos que se podrían considerar propias de Bolsonaro o Trum", ha denunciado Cambrollé, en referencia a las manifestaciones de la vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo, entre otras, que ha calificado de "disparate".

Calvo dijo el pasado 4 de febrero que su principal preocupación respecto a la ley trans es el concepto de elegir el género "sin más que la mera voluntad o el deseo", lo que puede poner en el riesgo los criterios de identidad de 47 millones de españoles.

Cambrollé ha adelantado que el próximo 18 de marzo en una concentración en la Puerta del Sol de Madrid anunciarán una huelga de hambre indefinida de un centenar de activistas trans de todas las comunidades que se prolongará hasta que la ley no sea registrada.

Los concentrados, que han pedido que la norma sea interseccional, no deje a nadie del colectivo atrás y englobe los derechos de "las migrantes, las no binarias y las precarizadas", llevaban pancartas en las que se podía leer "tengo miedo, no lo causo" o "aquí está la resistencia trans".