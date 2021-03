La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este lunes que España le debe una porque ha sacado al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, de La Moncloa.

En una rueda de prensa, desde la Real Casa de Correos, tras la reunión del Plan Territorial de Protección Civil regional, la dirigente madrileña ha indicado que el lema de campaña 'socialismo o libertad' pasará a ser 'comunismo o libertad', tras conocer que Iglesias será el candidato de la formación 'morada' el 4 de mayo.

Ayuso ha hecho hincapié en que el líder de Podemos es "una persona afín a independentistas, al entorno de ETA" y que ha estado actuando siempre contra la Comunidad de Madrid así como contra los intereses de todos los ciudadanos.

También ha criticado que "ha fomentado y cree en la expropiación, en la okupación, en la intervención de la empresa o en boicots". En esta línea, ha censurado que haya lanzado "ataques desmedidos contra el (hospital) Isabel Zendal fomentando huelgas" y que haya alentado a quienes quemaban "las calles de Madrid".

"Lo que queda claro es que a partir de este momento todos los que quieren vivir en Madrid, ya sean inspirados por el socialismo o que formen parte ideológicamente del centro derecha se van a tener que unir. Nos vamos a tener que unir. Vamos a tener que aglutinar esfuerzos para demostrar que las políticas y que la forma de vivir en Madrid va en una forma absolutamente distinta a la del comunismo", ha declarado.

Lo contrario al "comunismo"

Para Ayuso, todos aquellos que no quieran que "el comunismo, que aquello que ha arruinado a tantos países", entre en la Comunidad de Madrid deben unirse en torno a una candidatura que representa "todo lo contrario". Así, ha pedido el voto a los que no quieren que "se pierda" la región como está pasando en otras autonomías y en otros regímenes.

La presidenta regional ha sostenido que su preocupación no que la presencia de Iglesias se traduzca en una campaña polarizada, con más votos para Vox, sino que su preocupación es "el comunismo, el retroceso y que intervengan la Comunidad aquellas políticas que han arruinado países enteros".

A la dirigente 'popular', le preocupa que vayan contra el empresario, contra el autónomo o contra los ciudadanos que libremente van a trabajar, eligen el colegio que quieren para sus hijos y una sanidad de calidad.

"Me preocupa el caos, la revolución, quemar las calles y que los poderes públicos lo instiguen. Me preocupa aquellos que atacan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, polarizan y agreden. Eso es lo que me preocupa, no Vox", ha dicho.

En cuanto a los pactos postelectorales, Ayuso ha incidido en que ella quiere "gobernar con libertad" porque quiere tener pronto unos presupuestos y llevar iniciativas a la Asamblea. Además, ha recalcado que quiere un gobierno que dé "estabilidad y certidumbre" y que vaya en una dirección.