Barcelona - Valencia CF en directo

Por ello, derrotar al FC Barcelona fuera de casa sería llevarse al saco unos tres puntos con los que muchos no cuentan, subsanando de alguna forma la reciente derrota sufrida en Mestalla la última jornada ante el Real Betis que le hizo apearse de la 7ª plaza de la clasificación. Este objetivo no parece fácil de realizar para el cuadro blanquinegro que, en sus dos últimas visitas, se llevó sendas derrotas a manos de los blaugrana y cuyo último triunfo en Can Barça se remonta al 17 de abril de 2016 (1-2).