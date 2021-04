El presidente de la patronal hotelera española, condenado a dos años de cárcel por fraude fiscal

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado la condena al presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, a dos años de prisión, multa de 585.896 euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a disfrutar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años por un delito contra la Hacienda pública. Además, el empresario y dirigente hotelero tiene que indemnizar a la Agencia Tributaria con 292.948 euros, más los correspondientes intereses de demora, en concepto de responsabilidad civil.

El fallo ratifica en su totalidad la sentencia del juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife, que el 10 de julio de 2019 condenó a Jorge Marichal, quien desde ese año preside el Consejo de Turismo de la CEOE. Marichal llegó a la dirección de la patronal hotelera nacional en diciembre de 2019, cinco meses después de haber sido condenado en primera instancia. El empresario ha recurrido el fallo de la Audiencia Provincial ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el recurso de amparo no suspende la ejecución de la sentencia.

Marichal dio el salto a la patronal nacional desde la presidencia de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, el lobby de los empresarios del sector turístico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cargo que sigue ostentando y que compagina con el de presidente de la patronal hotelera de España.

El caso por el que ha sido condenado se inició en noviembre de 2012 con una investigación a raíz de una operación inmobiliaria entre las empresas Marmon Atlantis y Clínica San Eugenio. La sociedad limitada Marmon Atlantis, constituida en 2005 por Marichal y un socio con el que compartía el órgano de administración de la entidad como administradores mancomunados, compra ese mismo año un local comercial en Tenerife por 300.506 euros que, tras unas obras, se divide en nueve apartamentos y dos locales comerciales. En 2009, Marmon Atlantis vende los apartamentos por 1,49 millones a Clínica San Eugenio, de la que es socio mayoritario Agustín Marichal, constructor, hotelero y hasta agosto del año pasado presidente del PSOE de Arona, uno de los principales ayuntamientos turísticos de Canarias, cuya gestión urbanística está manchada por cruces de denuncias sobre corrupción. Agustín Marichal es el padre de Jorge. Ambos son socios de Clínica San Eugenio, por lo que la compraventa se cerró entre empresas vinculadas.

Tras un primer pago de 200.000 euros, la entidad compradora tenía que abonar otros 1,37 millones en los siguientes seis meses para así liquidar la operación. Pero la deuda nunca se saldó. Clínica San Eugenio no paga y Marmon Atlantis nunca tributa en el Impuesto sobre Sociedades por los beneficios obtenidos en la compraventa, en torno a un millón de euros. Marichal y su socio, como administradores mancomunados de Marmon (a la que se declara como responsable civil subsidiaria), tenían que haber ingresado en 2009 a la Hacienda pública por el Impuesto sobre Sociedades 293.000 euros, que es la suma defraudada a Hacienda. Marmon Atlantis no depositó sus cuentas anuales, ni sus administradores presentaron la declaración del Impuesto sobre Sociedades, entre 2006 y 2010. Marichal y su socio ni siquiera llevaron “adecuadamente” la contabilidad de la empresa, que no tenía trabajadores. La sociedad fue así el vehículo para canalizar la compraventa de los apartamentos sin tributar por la operación, según se considera probado en la sentencia.

La Agencia Tributaria lleva la operación a los tribunales, que le han dado la razón tanto en primera como en segunda instancia en un proceso que hasta ahora había transcurrido con discreción y sin ninguna relevancia pública.

Ni el Juzgado de lo Penal ni la Audiencia Provincial aceptaron ninguna de las justificaciones de los condenados y ven debidamente acreditada la existencia de ánimo de defraudar.

“Nunca han reclamado a Clínica San Eugenio la importante deuda que tiene con Marmon, siendo Jorge Marichal socio de las dos y amparándose en la relación de parentesco con el otro socio de la compradora [Marichal padre], y ello pese a haber afirmado que los apartamentos están produciendo rendimientos”, recoge la sentencia de la Audiencia Provincial. Y añade: “Es un ataque frontal a la más básica lógica si tenemos en cuenta el montante de la operación, superior al millón de euros”.