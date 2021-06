El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este jueves que el Gobierno conceda los indultos a los líderes independentistas en prisión si ello contribuye a que la situación política se "normalice", puesto que se trata de una herramienta amparada por el "Estado de Derecho".

Así lo ha sostenido en una entrevista a La2 y Radio 4, en la que ha pedido "tranquilidad, confianza y estabilidad" para que la economía funcione y ha opinado que el "diálogo" es "bueno".

"Si esto (la concesión de los indultos) acaba en que las cosas se normalicen, bienvenido sea", ha señalado Garamendi.

El presidente de la CEOE ha recordado de esta forma que, pese a las "muchas opiniones" a favor y en contra, los indultos son "una facultad del Gobierno" amparada por el "Estado de Derecho" el cual, ha recalcado, "funciona" correctamente en España.

Por eso, ha continuado, aunque "en el mundo de la empresa catalana lo ven desde un punto de vista y en otros puntos de España se ve desde otros", ha abogado por "mantener un equilibrio" y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez conceda esta medida de gracia a los dirigentes del 'procés' si ello contribuye a recuperar la normalidad política.

Garamendi se ha expresado en estos términos después de participar ayer en la cena inaugural de la XXXVI Reunión del Cercle d'Economia, a la que acudió también el rey Felipe VI, y en el marco de la cual su presidente, Javier Faus, expresó su apoyo a los indultos para iniciar una etapa de "concordia con España".

"La clave de la normalidad es la estabilidad y la estabilidad política posiblemente es la más importante para que luego el mundo real, el del día a día, funcione de forma adecuada", ha remarcado.

Valora el encuentro entre el Rey y Aragonès

Garamendi también ha valorado de forma positiva el encuentro entre el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el Rey, a quien evitó recibir si bien luego mantuvo una conversación con él.

"La foto es buena. Todo lo que sea un acercamiento, la palabra diálogo, es bueno. En cambio, las posiciones maximalistas, más radicales, no son buenas ni deben de estar", ha señalado antes de agregar que "todo lo que sea ir caminando, especialmente juntos, será bueno".

El dirigente empresarial también ha lamentado el impacto que ha tenido el 'procés' sobre la economía catalana y ha recordado "con tristeza" que si esta comunidad representaba antes de octubre de 2017 el 21 % del PIB español, ahora supone sólo el 19 %.

"Estas son las consecuencias. Esa convulsión no fue buena para Cataluña, no es el medio ni el método y por tanto espero que no se repita", ha zanjado.

Asimismo, se ha mostrado "optimista" con la recuperación económica tras la pandemia y ha confiado en el ritmo de vacunación para salir de la crisis cuanto antes.

"Estamos en la última milla del efecto de las vacunas, que son la clave para que la economía se recupere (...). Va a ser el salto definitivo para que esto funcione", ha indicado.