"El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, expresó este lunes por la noche su preocupación tras la intervención de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, en el Congreso, para abordar el estado del Mar Menor. "La conclusión es que no se ha comprometido a nada, no ha anunciado nada", dijo.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, López Miras indicó que, "al margen de cuestiones partidistas", Ribera dejó "muchos compromisos por ejecutar" que competen al Estado para hacer frente a "una crisis medioambiental de carácter nacional", como es la "crítica" situación por la que atraviesa la laguna salada.

"Que la ministra salga del Congreso sin un solo compromiso y sin un solo anuncio es, como mínimo, para estar preocupado", comentó el jefe del Ejecutivo murciano, para incidir en que "no tenemos dos o tres años para proyectos o para estudios como anuncia la ministra", sino "pocos días".

En este contexto, insistió en que el Gobierno de la Región de Murcia "sabe lo que hay que hacer", y así se lo propuso a Ribera en su último encuentro, pero la titular del MITECO "no ha aceptado ninguna" de las propuestas. Por ello, volvió a instar al Gobierno central a que transfiera las competencias del Mar Menor y su cuenca a la Administración autonómica.

"No voy a permitir que el Mar Menor sea un mar muerto; pero desde luego no nos lo están poniendo fácil. Yo me voy a dejar lo que haga falta en esto, aunque me gustaría tener más colaboración por parte del Gobierno central", manifestó.

López Miras también defendió la necesidad de recobrar el calado de la gola de Marchamalo, uno de los canales que unen la laguna con el Mediterráneo, en el marco de una actuación "puntual" y "reversible" para oxigenar el Mar Menor.

Regadíos ilegales

El presidente murciano se mostró convencido de que la agricultura intensiva no es, "a día de hoy", el problema, porque "hay una ley que prohíbe los vertidos agrícolas" que "sí se cumple". Por tanto, actuar contra ella y contra los regadíos ilegales "no es la solución", que sí pasa por rebajar el nivel freático del acuífero --competencia del Estado-- y descontaminarlo.

Al hilo, criticó que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, "se recrease" el pasado martes, tras una reunión del Consejo de Ministros, en "atacar al Gobierno de la Región de Murcia" al asegurar, "sin ningún tipo de sonrojo", que este "no quería desmantelar" 8.500 hectáreas de regadío ilegal en el entorno Mar Menor.

"Al día siguiente me reuní con Ribera y en directo, en una rueda de prensa, me reconoció" el error, apostilló López Miras, para quien el estado actual del Mar Menor "solo se va a solucionar si dejamos atrás los enfrentamientos, las disputas políticas y nos centramos en el único interés que es recuperar un entorno que es único en la Región de Murcia, en España y en Europa".

El jefe del Ejecutivo autonómico quiso además dejar claro que el organismo encargado de detectar regadíos ilegales es la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), dependiente del Ministerio, y que este "solo ha comunicado 2.000 hectáreas de regadíos ilegales" a la Comunidad Autónoma.

Asimismo, se preguntó por qué la CHS no precinta las bocas de riego y corta el agua cuando detecta un regadío ilegal, ya que es "el único autorizado y competente", al tiempo que ha recordado que la Comunidad ha abierto todos los expedientes sobre los que el organismo de cuenca le ha informado.

En este sentido, precisó que los vertidos que llegan a través de la rambla del Albujón no proceden de ninguna explotación agrícola, sino del acuífero, que "es responsabilidad de la ministra".

"Cinco toneladas de nitratos cada día; esto hay que cortarlo ya, pero la competencia en la rambla y acuíferos es del Estado. Esas cinco toneladas no son vertidos de ninguna explotación agrícola, son vertidos que ya hay en el acuífero contaminado con 300.000 toneladas de nitratos", agregó el presidente de la Región de Murcia.