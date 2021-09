La absorción de Cs, sin prisa y con pausa

"Yo estoy pensándome qué hacer. He hablado con Hervías y me ha dicho que no hace falta correr", dice un diputado naranja de la Junta de Andalucía

Sin embargo, esa operación de absorción está en 'pausa'. Ningún nombre relevante de Cs ha anunciado en los últimos meses su paso al PP. Fuentes de la dirección de los conservadores admiten que se ha echado el freno y lo atribuyen a que, una vez superadas las elecciones de mayo en Madrid, no hay ninguna convocatoria que invite a acelerar la misión (se avistan las de Castilla y León y Andalucía, pero sin fecha). Esas fuentes señalan el año 2022 como el momento en que se profundizará en la captación de políticos de Ciudadanos, antes de las municipales y autonómicas de 2023, y de las próximas generales que, según ha dicho en alguna ocasión Pedro Sánchez, apurará y las convocará a finales de ese año.

"No hace falta correr"

Las declaraciones de los dirigentes sobre el terreno corroboran esa contención estratégica. "Yo estoy pensándome qué hacer. He hablado con Hervías y me ha dicho que no hace falta correr", asegura a este diario un diputado de Cs en Andalucía que habla bajo condición de anonimato. Desde otra parte de la Península, un barón también coincide. “Hemos recibido la indicación de no dar la puntilla a Cs. No ahora. Es como si hubiéramos firmado un pacto de no agresión”, declara un dirigente que sí fichó a principios de año a un alto cargo de los naranjas. No quiere aparecer con nombres y apellidos "porque es el momento de la convención de Casado".

El líder del PP inauguró este lunes en Santiago de Compostela junto a Mariano Rajoy la primera de las 25 mesas de debate que se celebrarán hasta el viernes por las comunidades en las que los conservadores gobiernan. Este martes, los populares se trasladarán a Valladolid, donde, precisamente, hay un coloquio en el que se escenificará esa voluntad de Casado de "unir el centro-derecha", de volver a atraer "bajo el paraguas del PP" a los votantes que se han sentido atraídos estos últimos años por Vox y Ciudadanos. Juan Carlos Girauta, exportavoz de los naranjas en el Congreso y amigo personal de Hervías, debatirá con Alejo Vidal-Quadras, fundador de Vox, partido que abandonó hace seis años, sobre "Unidad nacional y Estado autonómico frente al nacionalismo".